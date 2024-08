5-0 | Hugo Rama se reivindica en casa

Hugo Rama fue el gran protagonista en la goleada del Deportivo ante Unionistas en las semifinales del Teresa Herrera. El de Oroso anotó un doblete y regaló una asistencia para reclamar más protagonismo después de un verano en el que ha tenido que retrasar su posición para adaptarse al plantel que dirige Imanol Idiakez. Chacón, que se benefició del pase, se estrenó con un doblete que completó una goleada que inició Iván Barbero en los primeros compases. Los blanquiazules vencieron con comodidad y sin grandes apuros y el técnico vasco pudo reservar a varios futbolistas para la final de hoy a las 21.00 frente al Leganés, que venció al Oviedo.

Iván Barbero y Luis Chacón celebran el tanto conseguido con el almeriense. | // CASTELEIRO / ROLLER AGENCIA

Riazor se reencontró con su Dépor y con una versión ilusionante a una semana del arranque de la nueva temporada. La afición ovacionó a los suyos, en especial a Mario Soriano, Imanol Idiakez y David Mella cuando en los prolegómenos la megafonía anunció sus nombres. Era una declaración clara de apoyo. Poco a poco el fútbol ganó presencia. Apenas cinco minutos después del pitido inicial, José Ángel hizo los honores con el primer disparo tras una buena acción de Rubén López. Se interpuso Iván Martínez en la trayectoria. En la siguiente ocasión, cuando apenas se cumplían ocho, el de Silleda se inventó un pase filtrado para el desmarque de Iván Barbero, que en el mano a mano no perdonó y puso en ventaja a los coruñeses, ayer estrenando su tercera indumentaria en honor a Arsenio Iglesias.

Kevin avanza con la pelota ante un jugador de Unionistas. | // CASTELEIRO / ROLLER AGENCIA

La intensidad del encuentro fue la propia de la pretemporada, con alguna que otra pérdida que enfadó al técnico vasco y un pequeño susto del cuadro charro. El cuadro blanquiazul, que dispuso de un 4-3-3 para atacar ante un Unionistas que formó con cinco zagueros en todo el choque, jugueteó con la pelota de lado a lado, sin demasiada profundidad ni mordiente. A la media hora, el exdeportivista Gorka se llevó con habilidad un balón aéreo ganando la disputa a Pablo Vázquez, pero cuando se disponía a disparar, Dani Barcia, ayer de capitán, se interpuso en sus planes y le arrebató el balón en el último instante.

Al filo del descanso, Hugo Rama, que disfrutó de más libertad posicional, reivindicó su participación con el 2-0. Tras recoger el balón en el carril izquierdo, se apoyó en Rubén para llegar a la frontal y soltar un zapatazo pegado al primer palo. El 22 se besó el escudo y se fundió en un fuerte abrazo con sus compañeros tras el tanto.

El centrocampista de Oroso inició su segunda temporada buscando un hueco en el once titular. Ya no como mediapunta, sino más cerca de la base de la jugada. Ahí, durante el verano, ha trabajado para adaptarse a una posición que le exige otras cosas. La calidad técnica juega al servicio del 22, un superdotado con la pelota en los pies. Fue su día. Nada más arrancar la segunda mitad aprovechó un libre directo para hacer el 3-0 con un golpeo de bella factura al que no llegó el cancerbero rival. Su segundo tanto particular en una noche a la que todavía le quedaba la guinda final.

Rama, que fue creciendo poco a poco en el partido, coronó su gran actuación individual sirviendo la asistencia del cuarto para Luis Chacón. El de Pontedeume remató en el interior del área pequeña un pase medido para estrenarse en su debut. Minutos más tarde, aprovecharía una asistencia milimétrica de Davo, incorporado en el descanso, para sorprender a la espalda de su lateral y anotar el 5-0 definitivo.

Todo se decidió con demasiada antelación. Tanta que algunos aficionados optaron por abandonar Riazor. Otros, más animados, aprovecharon los cambios para divertirse. Debutó Mfulu, uno de los fichajes del verano. El franco congoleño protagonizó un divertido estreno. Cada vez que tocaba la pelota, parte de la grada animaba con fervor, ovacionando hasta una entrada a ras de suelo en un lateral del medio campo.

Idiakez completó las rotaciones y dio la oportunidad a varios canteranos de pisar por primera vez Riazor. Pablo García, que ha hecho toda la pretemporada con el primer equipo pese a sus 16 años, encaró en su primera oportunidad de ataque y se ganó el aplauso de la hinchada. Poco después de su ingreso hicieron lo propio Aarón Sánchez y Adrián Guerrero. Además, David Mella, ovacionado al descanso junto a Marina Artiles por sus éxitos con las inferiores de España, terminó de lateral izquierdo disfrutando de sus primeros minutos tras su regreso al equipo. Hoy será titular en una posición más ofensiva.