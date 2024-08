1-3 | El Dépor se queda justo de fuerzas

Ni la insaciable energía de David Mella, ni la continua capacidad de Mario para influir por dentro fue suficiente para que el Deportivo se llevase el último partido de la pretemporada. Dani Raba adelantó desde los once metros a su equipo muy pronto y, aunque el de Espasande consiguió recortar distancias, el cuadro que dirige Imanol Idiakez cayó en los instantes finales ante un Leganés que terminó con muchos de sus titulares haciendo notoria la diferencia de categoría.

La final del Teresa Herrera sirvió de banco de pruebas para Imanol Idiakez en el último enfrentamiento de la pretemporada. El técnico vasco sorprendió con una línea de tres centrales formada por Ximo, Pablo Vázquez y Martínez, que fueron el escudo defensivo junto al doble pivote Mfulu-José Ángel que pretendía liberar de trabajo a Mella y Davo, carrileros en las bandas. Necesitó un tiempo el equipo coruñés para ajustarse, después de un inicio inseguro y con varias pérdidas, problemas en las marcas y dudas para salir jugando ante un Leganés que se arropaba atrás con su habitual 4-4-2. Después de algunos tímidos acercamientos, Dani Raba, un dolor de cabeza para la zaga local, pudo encarar a Pablo Martínez con mucho espacio, que cayó en la trampa del extremo y lo derribó dentro del área. El propio capitán pepinero se encargó de poner por delante a su equipo desde los once metros y castigar el error del central galo, superado con sencillez.

Los problemas se repetían en un lado izquierdo al que Mfulu no llegaba con excesiva suficiencia. Tanto que, tras una buena llegada de Álex Gil a la que no llegó el mediocentro, terminó en una nueva ocasión de peligro que no entró por poco. Martínez miraba a Idiakez en busca de respuestas. No se entendía el equipo y el ejemplo fue un error de José Ángel en la salida de balón que a punto estuvo de costar caro al equipo. 25 minutos después, el ataque puso orden al juego.

Idiakez está condenado (en el sentido positivo) a crear un ecosistema favorable para Mario Soriano, David Mella, Lucas Pérez y Yeremay Hernández. El canario no estaba, pero igualmente el vasco probó un sistema en el que todos podrían tener cabida. Mario Soriano aparecía entre líneas con la superioridad que le caracteriza. Se infiltraba, se giraba, ordenaba a los suyos y combinaba con David Mella, la mayor baza ofensiva en el partido. El de Espasande era un atajo para llegar a línea de fondo y desde los primeros minutos se mostró eléctrico. Como si las dos semanas que han pasado desde que se coronó en Belfast le hubiese dado gasolina extra. Cuando ambos combinaron de verdad, Mella terminó por servir un pase de la muerte a Lucas Pérez, que se quedó con la lengua fuera tras un disparo que tocó en un defensor. El nuevo 21 recordó en su presentación que ya había jugado anteriormente con Lucas. Aquella sociedad sigue vigente. Pasada la media hora, el joker filtró un balón entre líneas para el de Monelos, que no llegó por centímetros ante la salida de Juan Soriano.

Dos caras de la moneda. Ataque y defensa. Arriba el equipo fluía. Atrás, Pablo Vázquez apuró opciones para salvar sobre la línea el segundo. Sostenía el 0-1 al descanso.

Idiakez recuperó el sistema habitual al descanso y dio descanso a José Ángel, quien ya había jugado ante Unionistas. Con una variante, eso sí, que duró los primeros 15 minutos: David Mella era lateral izquierdo. El canterano formó en línea de cuatro y compitió perfectamente, dejando alguna arrancada ofensiva, aunque sin demasiadas oportunidades para desplegar su mejor fútbol. Ese que sí mostró en la primera ocasión que tuvo tras regresar al frente de ataque con la entrada de Petxarromán al campo. Tras una recuperación de Villares, Mario Soriano filtró un pase a la espalda del lateral izquierdo, que estaba demasiado adelantado. El de Espasande corrió más que nadie para recoger el regalo y en el mano a mano puso las tablas con un suave y preciso disparo con la diestra.

El gol despertó al Dépor, dubitativo hasta que Mella decidió que había que creérselo. Riazor acompañó al equipo, que dio un paso al frente y rápidamente embotelló al Leganés. Pocos minutos después de la igualada, Barbero estuvo a centímetros del segundo. Lucas sacó un centro perfecto al segundo palo y el de Roquetas del Mar, agarrado por un defensor, cabeceó con potencia. Esta vez ganó Juan Soriano la partida.

Con el paso de los minutos el Dépor perdió la energía extra que le dio el gol. Idiakez trató de recuperar esas piernas con cambios. Primero con la entrada de Rubén López y Hugo Rama en la medular. Después, dando alternativa a Iano, Luis Chacón y el fabrilista Kevin Sánchez, quien asistió en primera persona al 1-2 segundos después de haber entrado al terreno de juego cuando solo quedaban diez para el final. Miguel, que acababa de entrar en el Leganés, asistió a Avilés, quien rompió por la diestra coruñesa y con la puntera cruzó un disparo imposible para Eric Puerto.

El Deportivo intentó reaccionar sin demasiado éxito. Luis Chacón se quedó cerca de un disparo en el interior del área cuando ya se preparaba para golpear. El número de asistencia al estadio (12.108 espectadores), distrajo al público, que cuando volvió a levantar la cabeza vio a Miguel combinar de nuevo con Avilés. Misma banda y casi misma acción. El atacante visitante se tomó su tiempo para rematar. Cuando parecía que se le hacía de noche, cruzó un disparo perfecto al segundo palo. 1-3 y sentencia. El Leganés se llevaba el Teresa Herrera para casa. Los blanquiazules asistían desde la distancia a los festejos del conjunto pepinero, que junto a la alcaldesa Inés Rey levantó el decano de los torneos veraniegos.

El conjunto que dirige Imanol Idiakez despide la pretemporada con tres victorias, dos empates y otras dos derrotas. Lo próximo será ya de manera oficial, también en Riazor, el 17 de agosto ante el Real Oviedo.