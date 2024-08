Idiakez y los cuatro ases del Deportivo

Imanol Idiakez ha aprovechado su segundo verano al frente del Deportivo para hacer distintas pruebas. “Sacar muchas conclusiones suele ser un error”, indicó en su primera comparecencia respecto a una preparación en la que el equipo coruñés ha disputado siete partidos con un balance de tres victorias (Ourense CF, Pontevedra y Unionistas); dos empates (Famalicão y Gil Vicente) y dos derrotas (Chaves y Leganés). Ahora, como indicó Parreño tras clausurar el Teresa Herrera, llega “lo de verdad”. Se acabaron los test en un cuadro blanquiazul que trae novedades.

Soriano, el gran “fichaje”

La pretemporada blanquiazul ha servido para que Imanol Idiakez experimentase con una plantilla prácticamente idéntica a la que logró el ascenso. Llegaron Luis Chacón, Escudero, Petxarromán y Mfulu. Este último debutó ante Unionistas, pero por el camino el técnico vasco perdió a su lateral izquierdo. Además de Mario Soriano, “un fichaje bueno” en palabras del propio entrenador easonense. El impacto del madrileño ha sido inmediato pese a haber estado renqueante por unas molestias que arrastra de la temporada pasada. Ha probado como mediapunta partiendo desde dentro o desde la banda izquierda, y también más cerca de la base de la jugada, como interior. “Es un futbolista de muchísimo nivel. Una grandísima incorporación”, señaló su entrenador sobre un Mario Soriano que no solo apunta a titular, sino a ser un futbolista capital en los planes de Idiakez esta campaña.

Mario Soriano conduce el balón durante un partido / RAC / Casteleiro / Roller Agencia

Las dudas en el esquema

Idiakez ha confeccionado un equipo que repite modelo de juego, pero en el que tácticamente la entrada de Soriano crea una variante sobre la que ha trabajado el técnico vasco. Imanol ha variado entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, dependiendo del delantero (si actúa solo o acompañado), y ha buscado distintas combinaciones que a largo plazo puedan hacer coincidir en el campo a Soriano, Lucas, Mella y Yeremay. Una alineación que no ha podido probar primero por los compromisos internacionales del extremo de Espasande y después por las molestias físicas del canario. Aunque Idiakez también probó una línea de tres centrales o, incluso ante el Chaves, a jugar sin un futbolista fijo en la banda derecha. Defensivamente lo más repetido ha sido un equipo que se reagrupa en 4-4-2 sin pelota y que con balón puede variar con tres centrocampistas que se mueven a distintas alturas. José Ángel y Mfulu, que acaba de llegar, pelearán por un hueco en el pivote, donde siempre ha habido un único futbolista. En muchos amistosos ese ha sido Rubén López, una de las grandes sorpresas por su alto nivel. A mayores, un segundo centrocampista, posición que pelearán Villares y Hugo Rama; y un tercero que ejerce de mediapunta y puede o variar su altura (Soriano o Chacón) o ceder su hueco a Lucas para que entre el 9.

Mfulu se estrenó en el Teresa Herrera / RAC / Casteleiro / Roller Agencia

Barbero se gana el sitio

La entrada de Iván Barbero la temporada pasada en el once titular después de su lesión fue uno de los puntos clave del curso. Lo que ofrece con y sin balón al entorno, además de su capacidad goleadora, es difícilmente sustituible. Un delantero de su perfil, que fija centrales, descarga juego de espaldas, gana balones aéreos, se mueve en los últimos metros y, además, se impone en el área rival es perfecto para todo lo que se genera por detrás. En especial para sacar la mejor versión de Lucas Pérez. El de Roquetas del Mar ha marcado tres en tres partidos y es junto a Rama el máximo anotador de la pretemporada.

Iván Barbero y Luis Chacón celebran un tanto ante Unionistas / RAC / Casteleiro / Roller Agencia

Siete goles encajados

La zaga parecía completa tras las renovaciones de Jaime Sánchez y Pablo Martínez, que doblan posiciones junto a Barcia y Pablo Vázquez. No obstante, Imanol Idiakez sostuvo la duda sobre si llegará o no un jugador extra para esa posición. Aunque Vázquez y Martínez apuntan a mantener su titularidad en el primer día de competición, el equipo ha despertado algunas dudas sin balón. Aunque es cierto que en la pretemporada la atención es menor, los despistes y errores se repiten con mayor frecuencia y los equipos todavía no están engrasados. La línea defensiva fue uno de los puntos fuertes del ascenso, pero en esta pretemporada el equipo ha encajado siete goles. El inicio de campeonato, con puntos en juego, despejará realmente la incógnita de si simplemente es una deriva veraniega que se solventará con el primer pitido inicial o si realmente el Dépor necesitará reforzar la línea antes del cierre del mercado.

El zurdo de Espasande vuelve más fuerte tras la Eurocopa sub 19

Mella, indiscutible

58 segundos fue el tiempo que transcurrió entre la entrada de Petxarromán al campo y el 1-1 ante el Leganés. Fue, también, la primera acción desde el extremo de Mella, antes como carrilero (primera parte) y lateral (13 minutos de la segunda). El de Espasande ha regresado de la selección pletórico, tal y como terminó la temporada, siendo un jugador capital para Idiakez y uno de los grandes focos individuales del equipo para crear peligro.

David Mella celebra su gol en el Teresa Herrera / RAC / Casteleiro / Roller Agencia

Petxarromán, a escena

El lateral donostiarra de 27 años ha sido una de las grandes novedades de la pretemporada. Para el inicio de liga, Idiakez podría alinearlo y desplazar a Ximo al carril izquierdo ante la baja de Escudero. Petxa, que también ha actuado de mediocentro, ha ofrecido variantes de todo tipo en sus primeros días. Partiendo del carril diestro, se le ha visto como apoyo corto a los centrales, aparecer por dentro para sumarse a José Ángel en la construcción del juego. Ha mostrado también capacidad para doblar por fuera al extremo y, sobre todo, cuando su compañero de banda permanece abierto, algo que ha repetido Idiakez con los distintos extremos que ha utilizado, rompe por dentro para llegar a línea de fondo. Una navaja suiza que seguramente se estrene oficialmente ante el Real Oviedo.