Una semana de Liga para reducir la lista de fichajes del Deportivo

El Deportivo, como otros muchos equipos de Segunda División, aguanta la mano en el mercado. El que tenga más paciencia y esté más hábil en los días finales se llevará los premios mayores de un mercado y con piezas contadas de caza mayor. Eso sí, la liga asoma, aparecen los contratiempos y a Fernando Soriano se le acumulan los deberes en la semana en la que empezará a rodar la pelota en Riazor en la vuelta al fútbol profesional ante el Oviedo. Cinco días y al menos cinco fichajes. No llegarán todos, ni mucho menos. Hasta lo admite el propio Idiakez, quien eso sí no rebaja las pretensiones. Pero el equipo tiene necesidades por cubrir que se evidenciaron en el Teresa Herrera y que le pueden lastrar en el inicio de liga.

Hasta hace unos días y tras la llegada de Omenuke Mfulu, la prioridad de una lista aún nutrida de fichajes era la contratación de un portero. La idea era y es sumar un meta veterano, con experiencia, que desenvuelva bien en el juego de pies y que pueda competir de tú a tú con Germán Parreño. El club coruñés no quiere errar el tiro y el portero ilicitano ya está recuperado y comenzará el campeonato bajo palos.

La desgracia ha hecho que a esta necesidad perentoria se una la de un segundo lateral izquierdo. Ya había llegado para esa posición Sergio Escudero con la carta de libertad y con la firme intención de que se hiciese dueño de la posición tras la marcha de Mikel Balenziaga, que ha decidido retirarse. Veteranos, con galones, experiencia al más alto nivel... Lo tenía todo. Pero la lesión del vallisoletano hizo que ese segundo lateral que el Dépor ya rastreaba en el mercado sea ahora ineludible. De hecho, lleva tiempo muy pendiente de la situación de José Salinas en el Elche. Reforzar esa posición es desde ya una necesidad, ya que Escudero estará al menos dos meses de baja, tal y como confirmó el técnico vasco del Dépor en su única rueda de prensa de la pretemporada. Aún queda por hacerle algunas pruebas al 3 cuando baje la inflamación de la zona y ahí se afinará el diagnóstico, pero la ausencia será de duración media, hace daño al Dépor y le obliga a fichar ya. Eso sí, salvo sorpresa, las soluciones para el primer partido son internas y gana terreno que Ximo Navarro se cambie de banda y Álex Petxarromán ocupe el flanco diestro.

Más allá de estos dos fichajes, el Deportivo sigue necesitando un delantero que dé relevo a Iván Barbero y un extremo que complete a esa poblada segunda línea formada por Mella, Yeremay, Lucas, Mario Soriano y Luis Chacón. El Deportivo apurará los últimos días de septiembre, hasta final de mes para cerrar a estos jugadores. El mercado de descartes de Primera es el objetivo prioritario y los últimos instantes del zoco del verano son claves para dar con el jugador adecuado. Hay riesgo, también la posibilidad de encontrar al futbolista que marque de verdad las diferencias, sobre todo, en el caso del delantero.

Esa quinta contratación de la que habla Imanol Idiakez puede llegar en el centro de la defensa. El club coruñés hizo una apuesta continuista al mantener el pasado verano a los tres futbolistas de esa demarcación que tenían contrato (Pablo Vázquez, Dani Barcia y Jaime Sánchez) y al ofrecerle la renovación a Pablo Martínez, quien acabó firmando por un año con opción a otro. Nueva categoría y, de momento, ninguna cara nueva. Pero puede llegar en el cierre de mercado con la contratación de un nuevo defensa bregado en la categoría. La secretaría técnica cuenta con la salida de futbolistas como Alcaina o Cayarga, uno cedido y el otro rescindido, pero las fichas empiezan a escasear y esa quinta contrataciones puede provocar una salida inesperada. El Dépor cuenta, de momento, con cuatro fichajes y se puede ir hasta los ocho o nueve. También ha estado mirando de reojo a los pivotes disponibles, pero es probable que acabe encomendándose para esa posición a soluciones internas, como Rubén López o Hugo Rama.

Cita con el Concello por el Mundial el día que arranca Segunda

El Deportivo no tiene citas esta semana únicamente con el mercado de fichajes de Segunda y con la preparación de ese primer partido de la liga de Segunda División ante el Oviedo, también cuenta con una y muy esperada en María Pita. El club coruñés, después de no acudir al acto de presentación de la candidatura de Riazor al Mundial 2030 y de haberse sentido excluido del proceso de reforma del estadio, le solicitó una reunión a los responsables municipales para adentrarse en el proyecto, para manifestar su postura y para participar de una reforma que le va a afectar y con la que no está muy de acuerdo en diferentes aspectos. Finalmente, ambas partes han decidido verse las caras el día 17 por la mañana, unas horas antes del inicio del campeonato frente al conjunto asturiano. El nuevo estadio de Riazor, según el proyecto del Ayuntamiento, se irá hasta los 48.015 espectadores para acoger la cita organizada por la FIFA en un proyecto que supondrá el desembolso de unos 100 millones de euros con las cantidades requeridas para la urbanización del entorno. También obligará a la construcción de un tercer anillo en el recinto blanquiazul. Al propio club coruñés no le agrada tanto aforo ni añadir una estructura superior a la ya existente. Considera que hay otras vías que harían el estadio más accesible y adecuado a lo que necesitará el Dépor más allá de 2030. También importa el antes con el inicio y plazo de las obras y en qué medida afectarán al Dépor en su día a día con disputa de partidos de liga. La financiación es otro de los puntos calientes con la necesidad expresada por el Concello de que se unan inversores privados.