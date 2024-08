César Martín: “Lucas y Cazorla son dos espejos, dos jugadores de club, les mueve la pasión”

César Martín (Oviedo, 1977) dejó su equipo y su ciudad allá por 1999 para mudarse a A Coruña y a los pocos meses ya era campeón de Liga con el Deportivo. Estuvo siete años en Riazor y el sábado regresará como responsable de relaciones institucionales del Real Oviedo, el rival de los coruñeses en el día del regreso a Segunda División.

¿Qué supone para usted que vuelvan los Dépor-Oviedo?

Hace unos años ya nos enfrentamos en Segunda y siempre es especial. Me alegro de volver a Riazor, aunque esta vez sea como rival. Son grandes recuerdos. Me alegro muchísimo de que el Dépor empiece a recuperar su sitio y que ya esté un poco más cerca de donde debe estar. El Oviedo y el Dépor son clubes que tienen que estar en Primera.

Ya le pasó al Oviedo. No es fácil salir de Primera RFEF o Segunda B...

Sí, han hecho caminos muy paralelos. Son clubes que han vivido unas situaciones recientes muy complicadas, pero han sacado algo positivo. Se ha demostrado que tienen un respaldo de una afición, una masa social impresionante, que al final son su mayor patrimonio en los momentos duros. La gente siempre ha estado ahí, ha sido un ejemplo. Han apoyado en los momentos más críticos y ahora les toca disfrutar de la vuelta al fútbol profesional y de pensar en cotas más altas.

¿Vendrá a Riazor?

Sí, sí, estaré el sábado. Acompaño al Oviedo siempre que puedo y a A Coruña no podía faltar. ¿Y los puntos? Pues parece que no hay tantísimo en juego, aunque todos queremos empezar bien. Es un buen momento para ir a Riazor. Y la afición del Oviedo estaba deseando que volviera este partido, que hubiese un buen ambiente. Quizás es un poco pronto todavía para un desplazamiento masivo, pero se ha generado mucha expectación. Son dos aficiones y dos clubes ejemplares para el resto.

¿Qué sentirá cuando vea el césped desde el palco de Riazor?

Ya van pasando los años y uno ya se va habituando a estar lejos del campo. Tengo otras ocupaciones y es un privilegio estar vinculado al día a día en el club. Se sufre de otra manera, pero donde más se disfruta el fútbol es en el verde. Los años de futbolista no se cambian por nada.

¿Qué regusto le deja con el paso del tiempo su etapa en A Coruña?

Pasé grandes años, fui un afortunado de poder estar en un momento tan bueno para el Deportivo. Conseguimos cinco títulos y cosas muy muy importantes. Fueron siete años maravillosos que me marcaron. Como todo, siempre hay momentos mejores y peores y cuando haces análisis individuales, siempre pasas por momentos de mejor rendimiento, de peor, pero te quedas con el balance general y fue fantástico. El Dépor es mi segunda casa, así lo siento.

¿Qué consejo le daría ahora que vuelve a Segunda División?

El Dépor ya sabe lo que es la categoría. Se ha endurecido mucho, es muy complicada. Puedes estar luchando en los puestos de arriba, pero también puedes complicarte y estar en los de abajo. Cada partido cuesta muchísimo sacar los puntos. El Dépor debe ir con la humildad de un recién ascendido, pero con la confianza de que es un gran club que está haciendo las cosas muy bien, que llega con una muy buena inercia. Siempre que vienes de la categoría inferior, con buena inercia y manteniendo el bloque, pues tienes mucho avanzado. El Dépor no debe temer a nadie, es un equipo que seguro que va a hacer una gran temporada y va a dar mucho que hablar. Cuando comienzas o tienes alguna mala racha, parece que se acaba el mundo, pero no hay que pensar así. Es una carrera de fondo, a largo plazo y no hay que bajar la guardia si los resultados llegan.

¿Ha podido verlo? ¿Qué referencias tiene del Dépor?

No le he visto mucho jugar, aunque sí estaba pendiente siempre de los resultados. Le costó arrancar, pero con paciencia y con trabajo, creyendo en el modelo de juego y en el objetivo que se habían planteado, pues consiguieron los objetivos. Es un equipo que tiene grandes jugadores, gran bloque, alternativas. Es una categoría en la que están arriba los que tienen los bloques más fuertes. Todos los jugadores serán importantes. Que el respaldo de la gente no se convierta en exigencia, en presión extra o añadida. Si sabe gestionarlo, tiene potencial para estar arriba seguro.

¿Cómo encajó el Oviedo llegar play off de ascenso, pero caerse en el último partido?

El año pasado dimos un paso más. Llevábamos ya nueve o diez temporadas en Segunda y no habíamos jugado todavía un play off. Fuimos ambiciosos, aunque caímos en el último partido, en el último paso. También sirvió para ilusionarnos, para ver que todo era posible, pero también para afianzar la perspectiva de que la Segunda es muy complicada y de que hay que hacerlo muy bien durante muchos meses para estar arriba. Nuestra gente disfrutó, pasamos las últimas semanas. Es otra de las similitudes con el Dépor. Tenemos una afición muy consolidada, pero también gente joven que está pisando fuerte. Tanto en Riazor como en el Nuevo Tartiere se están viendo a muchísimos miles de aficionados jóvenes que están volcándose con los equipos, que se están haciendo incondicionales. Es la mejor noticia que pueden tener los dos equipos.

¿Firma el ascenso de los dos?

Claro (se ríe) y el orden me da igual, eso ya lo echamos a suertes. Ojalá, sería la mejor de las noticias y, bueno, ¿por qué no? Hay que pensar a lo grande, ¿no? Es durísimo, muy, muy complicado, pero son dos equipos que tienen ganado el respeto de todo el mundo por lo que se ha hecho hasta ahora, por su historia, por su presente. Toca empezar una temporada muy ilusionante, un gran reto. La competición colocará a cada uno donde merezca, pero ojalá podamos ver a los dos. Este Deportivo-Oviedo es un partido que hay que jugar en Primera División, estoy convencido de que pronto se dará.

Cuando se habla de paralelismos entre los dos clubes es imposible no trazar una línea entre Santi Cazorla y Lucas Pérez y todo lo que hicieron...

Son dos referentes, dos espejos para la afición, para los compañeros, eso tiene mucho valor. Desde fuera se ve el momento de la noticia, cuando llegan, que tienen mucha repercusión, pero luego en el día a día tienen mucho calado. Lucas, yo no estoy tanto en A Coruña, pero la presencia de Santi en Oviedo, lo que aporta en el día a día, con los compañeros, el ejemplo... Son referencias para los más jóvenes, para los compañeros, para la afición. Encarnan a la perfección los valores de los dos equipos, de los dos clubes. Son dos grandes representantes de lo que es un jugador de club, de lo que significa volver a casa para ayudar, para realmente ponerse en el mono de trabajo y sacar al equipo de una mala situación. Y, sobre todo, son dos jugadores a los que les mueve la pasión, la ilusión, el querer unos colores. Es un punto de partida, es un valor incalculable para un club.

