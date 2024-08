Soriano: "No nos cerramos ninguna puerta en el mercado"

"Tenemos alguna situación más clara, pero el mercado está abierto y no descartaría nada. No nos cerramos ninguna puerta". Fernando Soriano tiene la mente con amplitud de horizontes ante los quince días que quedan de mercado que quedan tras las llegadas de Chacón, Mfulu, Petxarromán y Helton Leite. El equipo coruñes busca un delantero, un extremo, "algo por el centro" (pivote) y sobre todo, un lateral izquierdo ante el contratiempo de Sergio Escudero, con el que aún hay que certificar el tiempo de baja: "Nos trastoca (la lesión) en una zona cerrada. Si hay alguna posibilidad... Se nos complicó. Se le hará una prueba a ver si necesita la operación. La idea es que sí (fichar un lateral), contamos con Iano y con Ximo, Pablo Martínez y hasta Mella para esa posición que es muy específica", asegura antes de ahondar en el resto de necesidades: "¿Delantero, extremo y lateral? Sí y algo en el centro. Buscamos las mejores opciones al técnico, luego jugarán o no. La mejora no es fácil", cuenta.

Las gestiones se retrasan porque el mercado manda, aunque el deseo fuese otro para Soriano. "Ojalá la plantilla estuviese cerrada y que no la pudiésemos mejorar. Hay que estar abierto, pendiente aquí y en el extranjero, hasta nos pueden quitar jugadores", cuenta el director de fútbol.

El Dépor apuesta, a falta de más fichajes, por el bloque del año pasado. Soriano recuerda que ya no se planteaban "una revolución de veinte" y refuerza su confianza en lo que tiene: "El equipo ha demostrado madurez, sufrimiento y valentía. Hay jugadores con experiencia a un nivel alto. Buscamos también alegría, esa mezcla es la que pretendemos. Que no nos falte de nada y tengamos de todo. El equipo está en condiciones de competir", asegura.

Da por segura la salida de Cayarga y pone más en cuarentena la de Raúl Alcaina, al que pretende el Murcia. En la cantera, está más cerca de marcharse Martín Ochoa que Kevin Sánchez. "Ha tenido muchas peticiones para salir (Kevin). Su rendimiento y compartimiento es increíble, un jugador más. Tiene ficha Fabril, pero está al 100% con nosotros. La progresión de Mella muy rápida, no todos son así. ¿Martín? Se valora más la posibilidad para que tenga minutos, de que crezca en otro lugar que sea beneficioso para club y jugador", relata.

Son todos planes de futuro, pero quien está ya en A Coruña es Helton Leite: "La portería es la posición más específica en el fútbol. Buscábamos las características de Helton, con experiencia en equipos importantes. La decisión la tomamos con el míster y con Alberto (entrenador de porteros). Llevábamos tiempo viendo opciones y dentro de lo que había llegamos a un acuerdo con él", asegura