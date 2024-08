Mario Nájera elige volver a casa

El mediapunta riojano Mario Nájera volverá a casa para jugar en la UD Logroñés, club en el que estuvo en su etapa formativa antes de recalar en el Deportivo. Lo hará en calidad de cedido, pues tiene contrato como blanquiazul hasta 2027. Club y jugador estudiaron distintas opciones entre Primera Federación y Segunda, la categoría en la que también compite el Fabril, aunque en el Grupo I.

No obstante, y tras valorar todas las variantes que ofrecía el mercado, la última palabra la ha tenido el futbolista, cuyo criterio ha sido clave con el objetivo de volver a casa. En parte, también, por la insistencia de la Unión Deportiva, que ha mostrado una gran predisposición para hacer la operación y que Nájera vuelva a jugar en Las Gaunas. Al chico también le atraía volver a jugar en el estadio de su ciudad, junto a su familia. A falta de que ambos clubes confirmen el acuerdo, Nájera viaja en estos momentos a Logroño, con todo avanzado para cerrar una operación que le ligará al Logroñés por una temporada.

Aunque la UD Logroñés milita en Segunda RFEF, el jugador y su entorno han valorado positivamente que se trata de un club con aspiraciones mucho más altas, que ha estado recientemente en Primera RFEF y aspira a regresar cuanto antes. Lo cual podría abrirle la puerta de la categoría de bronce la siguiente campaña, en un equipo en el que sea importante y además cuente con confianza.

Ochoa aguarda opciones

La vida deportiva de Mario Nájera ha estado muy ligada a la de Martín Ochoa. Ambos se formaron en el mismo club y llegaron al Deportivo a la vez. El ariete, por su parte, trabaja para convencer a Imanol Idiakez. Aunque está inscrito como jugador de filial, es futbolista de la primera plantilla a todos los efectos. No obstante, no se descarta nada en su futuro. Soriano explicó que están abiertos a una cesión. Esta sería posible solo si convence a ambas partes y el destino le permite tener minutos y continuidad. No se descarta, tampoco, que pueda tener minutos en el filial, aunque su día a día sea de primer equipo.