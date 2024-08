Helton y el Deportivo, una conexión que nació hace 40 años en Brasil: "Me llevé una gran sorpresa"

El primer día de Helton Leite en A Coruña tuvo una sorpresa inesperada con la que no contaba el cancerbero nacido en Belo Horizonte. Hijo del portero Joao Leite, conocía al Deportivo y a A Coruña por la relación futbolística que siempre ha existido entre Riazor y Brasil. Aunque con un asterisco: su padre le contaba historias sobre un muy buen central, Donato Gama Da Silva. Y el de Río de Janeiro, que lleva años fuera de la vida diaria en el club blanquiazul desde que ya no es embajador, regresó a Abegondo por primera vez en mucho tiempo coincidiendo con un entrenamiento de la primera plantilla. “No me lo esperaba. Vi que habíamos fichado a un Helton, pero no me di cuenta que era el hijo de Joao hasta que me habló”, explica el exfutbolista.

El miércoles, en Abegondo, Helton le pidió una foto poco después de presentarse. “Me dijo que era su hijo y me llevé una gran alegría. Le dije: ‘¡Madre mía, no puede ser!”, cuenta Donato. Joao Leite y él son “íntimos amigos” desde que lo conocieron en 1984. “Es una leyenda del fútbol brasileño, conozco a su padre de prácticamente toda la vida, jugamos juntos y él es un ídolo de Atlético Mineiro”, cuenta el que fuera central blanquiazul durante más de una década.

No obstante, y aunque Donato sabía que Joao tenía un hijo que era portero, nunca lo había conocido en persona: “Yo no conocía a Helton, es la primera vez que estoy con él. Recuerdo que en el 90 visité a Joao y estuve en su casa (Joao jugaba en el Victoria Guimaraes), pero él todavía no había nacido”.

La relación entre Joao y Donato se forjó a raíz de su fe. “Le tengo muchísimo cariño, él es un Atleta de Cristo, lo conocí cuando entré al grupo porque Joao era uno de los más famosos y tuve el placer de conocerle. Desde entonces guardamos una gran amistad, además de Portugal, me invitó a Belo Horizonte, por lo que esto ha sido una gran alegría y una grata sorpresa”, relata Donato, sorprendido por el club, pues no se esperaba algo así.

Preguntado por Joao Helton, el antiguo zaguero brasileño no se queda corto en cuanto a elogios y desea que “ojalá” Helton se parezca a su padre: “Era un portero tranquilo, muy bueno, realmente un grandísimo cancerbero. Estuvo muchos años en Atlético Mineiro y es uno de los más grandes de Brasil. Allí es una leyenda”. Aunque, en su primera experiencia con Helton, le recuerda en otro aspecto a su padre: “Por lo poco que hablé parece también una persona buenísima, estaré en lo que necesite para ayudarle, porque además tiene una hija de nueve meses”.

Donato, que volvió a Abegondo y conoció en persona a Soriano e Idiakez, con los que no había coincidido, festeja también la contratación de un futbolista brasileño. El último había sido William De Camargo. “Aquí siempre hemos dado buena salsa al fútbol de Galicia y hemos representado bien al club, es una pena que no fichen más brasileños porque se adaptan bien. Aquí hemos hecho historia”.

