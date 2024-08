Nájera: “Mi objetivo era el primer equipo, pero quería nuevas experiencias”

Después de un día frenético y 615 kilómetros en coche, Mario Nájera (Logroño, 2003) ya entrena como nuevo jugador de la UD Logroñés. El riojano vuelve a casa, club en el que hizo parte de su etapa formativa, tras firmar una cesión de un año y cambiar el Fabril de Óscar Gilsanz por uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría que, en el Grupo II, aspira a ascender a Primera RFEF..

¿Cómo han sido las últimas horas y su salida?

Me dijeron que me tenía que ir el martes por la tarde. Yo ya me esperaba una posible cesión y tenía un poco todo preparado. Nos pusimos a meter todo en el coche corriendo y bueno, con ganas de llegar a casa, fue un viaje largo, algo cansado, pero contento porque me puse a entrenar esta mañana y ya estoy motivado.

¿Qué tal ha sido la primera impresión en el club?

La ciudad deportiva es espectacular, está todo nuevo, todas las instalaciones están muy bien.

¿Ya se ha visualizado jugando en Las Gaunas?

Sí, Las Gaunas es un estadio que nunca olvido y es un sueño jugar ahí.

¿Cómo surgió la cesión?

Mi objetivo era hacerme un hueco en el primer equipo, al no darse, buscamos la cesión. Entre Fabril y salir esta era la mejor opción. La consideramos como muy buena porque en el Logroñés hay un proyecto muy bonito, y hemos aceptado.

Jugará en Segunda RFEF pero n un contexto diferente. ¿Tenía la necesidad de salir del Fabril?

Sí, ya llevo tres años en el Fabril y buscaba otro ambiente, otro tipo de club. Un equipo que me diera nuevas experiencias para poder aprender.

¿Jugar en casa le atraía más?

Claro, qué mejor sitio para aprender que volver a casa en un sitio como este.

Recientemente renovó hasta 2027. ¿Era este el plan que tenían?

Yo el objetivo que tengo es jugar en el primer equipo. Es un contrato que se hizo para dentro de unos años poder estar ahí. Esas temporadas anteriores ir mejorando sea en el Fabril o fuera.

Poco a poco la ‘Generación de Marbella’ se va moviendo. Unos para el primer equipo, otros salen. ¿Cómo lo viven? ¿Da lástima?

Da pena porque éramos un grupo muy bueno. He sacado muy buenas amistades y había grandes jugadores. Cuando se va yendo la gente, incluido yo, da pena porque son gente muy buena y hemos pasado algo muy bonito.

"Cuando se va yendo la gente, incluido yo, da pena porque son gente muy buena y hemos pasado algo muy bonito" Mario Nájera — Sobre la 'Generación Marbella'

undefined

¿Ha avisado ya a Martín Ochoa de que tendrá que sobrevivir sin usted?

Sí, sí, el riojano ese se mueve solo, es independiente (se ríe). Le va a dar caña este año.

¿Ya tiene dorsal?

Sí, me habían guardado el 7.

¿Entonces ya llevaban un tiempo en conversaciones?

Sí, bueno, esta última semana yo vi la situación de que tenían el 7 disponible y lo pedí. No sé muy bien por qué, porque estaban todos los dorsales cogidos menos ese, pero genial.

En el camino habrá imaginado cómo será jugar. ¿Qué piensa?

Estoy deseando debutar mañana, que tenemos un partido amistoso. Ellos llevan unos cuantos pero tengo ganas de ponerme la camiseta. Es el club de mi ciudad y es como un sueño para mí.

¿Qué tal la primera toma de contacto con el vestuario?

Había coincido con algún canterano y luego el vestuario muy bien, tiene un gran ambiente, chavales por lo que me he encontrado muy buena gente y sobre todo se les ve con ese espíritu ganador que nos hará falta para ascender.

Decía antes que hubiese querido hacerse un hueco en el primer equipo este verano. ¿Cómo ve al Dépor?

Lo veo bastante bien, mejor de lo que me esperaba. La gente está motivada y sabe la dificultad de la liga. Hay gente llegando en muy buena forma, como Hugo Rama. Hugo está a un nivel muy bueno, los demás también, aunque Hugo me sorprendió.

¿Y Rubén López? Ha sido una de las sorpresas del verano.

Sí, es un espectáculo. No tiene fondo, no para de correr y con balón siempre intenta decidir bien. Sube bien la línea, tiene condiciones… es un muy buen jugador.

Ahora que sale de A Coruña, ¿en qué zona del campo le gustaría desarrollarse? ¿Se ve más por dentro o por fuera?

A mí sobre todo me gusta jugar por dentro, pero me adapto bien a hacerlo por fuera, sobre todo por izquierda. Tengo esa salida hacia dentro para golpear. Luego me adapto bien, no pongo mala cara si me cambia n de posición e intento hacerlo lo mejor posible.

¿Va a echar de menos a Gilsanz después de tanto tiempo?

Sí, han sido cuatro años. Hemos tenido momentos malos y buenos, que son cosa del fútbol, pero sobre todo lo que he aprendido de él, me ha servido para ser lo que soy ahora, le deseo lo mejor tanto a él como al equipo.