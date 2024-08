Helton Leite entra en la lista del Deportivo ante el Oviedo a la espera de ser inscrito

El Deportivo acaba de hacer pública la primera lista de convocados de su regreso a Segunda en la que la principal novedad es la inclusión del recién llegado Helton Leite. El meta brasileño aún no aparece entre los inscritos pero el club coruñés apura el papeleo para que se siente en el banquillo ante el Oviedo.

No están entre los elegidos los lesionados y no inscritos Sergio Escudero y Raúl Alcaina, además del descartado Berto Cayarga. Del Fabril el técnico vasco ha citado a Rubén López y Pablo García, no han tenido la misma suerte Martín Ochoa y Kevin Sánchez.