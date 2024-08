Imanol Idiakez: "Tenemos nivel para competir con cualquiera"

Sin tiempo para más pruebas, el Deportivo saltará a Riazor para medirse ante el Real Oviedo y poner inicio a una nueva e ilusionante temporada. "Empezamos la liga ante un equipo que se quedó a un partido del ascenso y se ha reforzado. Siempre que empieza la competición hay un poco de incertidumbre. Siempre tienes ese gusanillo de saber si seré capaz, pero tenemos nivel para competir con cualquiera", expresó el técnico vasco en la previa del encuentro.

Un Idiakez que dio algunas pistas sobre un once titular que tendrá "un porcentaje altísimo" de jugadores del pasado curso a la espera de nuevos fichajes. "Estamos convencidos de que tenemos buen equipo y tendremos mejor plantilla en agosto", explica sobre un mercado blanquiazul en el que todavía quedan tres o cuatro llegadas más. Una situación que escama al easonense, igual que a su homólogo en el Oviedo, Calleja, que expresó su crítica a arrancar la competición con el mercado abierto. "Estamos contentos con lo que ha llegado pero queremos alguna cosa más para reforzarnos bien. Tenemos una base importante", añadió Idiakez sobre el mercado.

Idiakez fue preguntado por cuál será el objetivo la presente temporada. El técnico easonense considera que el equipo debe mirar arriba a largo plazo pero hacerlo con paciencia y humildad: "El objetivo nuestro es ganarle mañana al Oviedo y así cada semana. Sabéis que cuál es el objetivo y donde queremos estar, pero hay que ser humilde, ver de dónde venimos y cuáles son los rivales. Hay muchísimos aspirantes a ir a Primera División. En el futuro no sé si lo más cercano posible, pero el futuro del Dépor ese tiene que ser el objetivo".

De cara al inicio de la nueva campaña en Segunda División, el entrenador easonense advierte de qué es lo que espera al cuadro coruñés en la categoría de plata. Aquí cada pequeño despiste puede costar un partido: "Los errores que podías cometer en Primera RFEF, en Segunda te penalizan más. Todas las plantillas tienen jugadores determinantes. Hay que entender la diferencia de lo determinantes que son los futbolistas".

El club quiere evitar la operación con Escudero

De cara al primer partido es baja Sergio Escudero por lesión. "La primera intención es no operarle. Vamos a ver. Los plazos no los sabemos, no podemos concretar, pero va a estar un buen tiempo fuera", comentó sobre el lateral izquierdo. En su lugar apunta a ser titular Ximo Navarro. También está Iano, que se retiró con "una pequeña molestia", pero "lo lógico" es que esté disponible.

Además, Idiakez recupera a Yeremay: "Si hubiese habido competición lo habríamos forzado. Ha entrenado el lunes con todos". De hecho, no descarta a nadie, excepto a Raúl Alcaina, no inscrito a la espera de salir cedido.

Quien en principio estará si todo va bien es Helton Leite, el nuevo cancerbero deportivista. No obstante, acaba de llegar y le falta ritmo: "Es un portero que ha confirmado en los pocos días la impresión que teníamos. Un portero de mucho nivel. Estaba entrenando por su cuenta y va a necesitar unas semanas".

Sergio Escudero, a la izquierda, con su brazo protegido. | // RCD / RCD

El VAR vuelve a escena en Riazor

Cuatro años después el deportivismo deberá acostumbrarse al VAR. Una situación que también afecta a los futbolistas, acostumbrados al arbitraje tradicional de Primera RFEF: "Nos estamos todos concienciando en el trabajo diario y tratamos de concienciar de lo que significa el VAR. Solo en el fuera de juego cambia, aquí dejan seguir casi todas y hay que adaptarse. A ver si no nos cuesta mucho".

A Imanol, sin embargo, el videoarbitraje no parece entusiasmarle: "El VAR tiene cosas muy buenas y otras no tanto. Hay cosas que mejorar. Las cosas pierden naturalidad, celebras los goles a medias. Se pierde mucho tiempo muchas veces. Cuando hay un fuera de juego claro… si entrasen para lo importante serviría. Cuando entran para todo es un engorro".