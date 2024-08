0-1 | Segunda no espera por el Dépor ni por nadie

Todo lo que hasta unos meses era exhuberancia y superioridad, se convirtió hoy en impotencia e incomodidad. El Dépor supo ya el primer día lo que supone jugar en Segunda División, lo que tira ese traje, cuando hace nada flotaba en las costuras. Perdió por la mínima y con justicia ante un Oviedo que lo empequeñeció hasta el extremo y que supo aprovechar una jugada a balón parado, pésimamente defendida por la zaga coruñesa. Mucha calidad en los coruñeses, poco desequilibrio, profundidad y respuesta desde el banquillo. Primer partido, primera bofetada y primera lección a un Dépor con potencial y que debe apuntalar el equipo, pero que, además, tiene que exprimir más lo que tiene y no conceder en errores individuales. En Primera RFEF no se pagan, en Segunda, sí. Por desgracia, ya lo sabe.

Fueron cuatro años de larga espera y cinco minutos para recordarle al Dépor que la Segunda División vive al día y que no aguarda por nadie. Balón lateral colgado y Del Moral llegó solo en el segundo palo para cabecear cruzado a la red. Parreño hizo la estatua, ninguna responsabilidad tuvo. El colegiado lo anulaba, el VAR le rectificaba y subía el 0-1 al marcador. Llegaba la primera bofetada para los blanquiazules por un error en las marcas. De hecho, justo unos minutos antes se pudo ver sobre el césped a varios jugadores del Dépor intercambiando pareceres por las asignaciones en la defensa de los centros laterales. Ni uno ni otro ni un tercero. El videoarbitraje tardó unos minutos, la guillotina cayó. Al Dépor le iba a tocar remontar en su regreso a Segunda si deseaba comenzar con bueno pie y conservar su racha de imbatibilidad de 2024.

Para entonces, por un despiste, había volado por los aires el plan inicial de Idiakez. Todo hacía presagiar que a Yeremay, con molestias la semana pasada, le iba a tocar esperar para estrenarse en un once en Segunda. Pero el vasco tenía prisa para juntar a sus cuatro magníficos. Lucas en punta, Soriano por detrás, Mella a la derecha y el grancanario por la izquierda. Una sinfonía en la que no tenía partitura Barbero, suplente en el día de su cumnpleaños.

No fue nada agradable la primera parte para los coruñeses. El Oviedo, pertrechado y con el partido cuesta abajo, ahogaba la salida, metía jugadores por dentro en la zona de la mediapunta del Dépor y, por momentos, parecía inexpugnable. Poco o nada creó desde entonces, salvó alguna salida vertiginosa y una defensa al pie de Parreño. Tampoco le hacía falta. La diferencia estaba hecha.

Al Dépor le tocaba ser propositivo, superar la tela de araña y no era sencillo. Sin profundidad con los laterales, más que a un plan para desarborlar a los astures, parecía encomendar todo a la calidad individual de su cuarteto, a su capacidad asociativa. Mella estuvo desaparecido, a cuentagotas tanto Yeremay como Lucas, que tuvo las dos más claras para empatar, la última sobre la hora y en una transición. Al que se le notó más el carretaje de Segunda de la temporada pasada fue a Mario Soriano. El Dépor empujaba y empujaba, no era capaz de crear fisuras. Tampoco tenía a Barbero para dar problemas a los centrales ni hundirlos. Llegaba el descanso y no había que dejar de remar.

El Dépor salió del vestuario con la apariencia de ser un equipo más daniño. En menos de cinco minutos Mario Soriano y Yeremay ya habían probado a Escandell. Respondió bien el meta visitante, más veneno llevaba el disparo del madrileño. Idiakez había decidido no mover aún el banquillo, Calleja sí. Volvió a perder fuelle el Dépor tras esa doble probatura, aunque lo recuperó en cinco minutos. Fue un doble disparo de Ximo Navarro con el que Riazor cantó el empate. No fue posible. Otras dos buenas manos.

Si ya el trazo del Dépor en el partido era débil, salvo por fogonazos contados, tras la hora de juego desapareció. No tenía profundidad por banda, no creaba arriba, no robaba. Idiakez, como ya hacía en muchas ocasiones en Primera RFEF, remoloneaba con los cambios (solo hizo dos en todo el duelo). Seguía con su once de inicio en el minuto 70 cuando Cazorla ya había salido para dar oxígeno y Hassan para crear problemas por banda. El Dépor, inocuo.

Pocas sustituciones y variaciones tácticas hubo hasta el final. El equipo coruñés, incontenible hace nada en un acategoría inferior, lucía tremendamente impotente. No había manera de meterle mano a un Oviedo que destilaba comodidad y que se estiraba, como siempre, de la mano de Hassan. Villares y David Mella supieron lo áspera que puede ser la Segunda. Lucas se revolvía, era el único que parecía creer. Ni profundidad ni ideas ni juego directo con el que hacer daño. Perdió, pero lo peor es que dio la sensación de estar lejos de empatar. Primera piedra en el camino, mucho que aprender, mucho que recorrer.