Idiakez: “Fuimos dominadores, pero los errores en esta categoría se pagan”

La Segunda División dio la bienvenida al Deportivo de la forma más dura posible, tras una derrota con un gol tempranero que nació de un error propio en las marcas. “El fútbol es fútbol, es lo más repetido. El Oviedo tuvo una que se la concedimos. Luego hicimos un buen partido y nos faltó enganchar una para llevarnos un punto que es lo mínimo que merecimos”, analizó Imanol Idiakez tras el partido.

Un encuentro que se decidió por la mínima, pero en el que el entrenador easonense considera que su equipo fue dominador en el cómputo global: “El Oviedo desde los primeros minutos se juntó más atrás. Tuvimos unas cuantas, suficientes, nos costó un poco más porque no encontramos esos espacios”.

No obstante, el entrenador deportivista cree que su equipo irá “mejorando” con el pasado de las jornadas y los fichajes que están al caer. Entre cuatro y cinco, según el propio Fernando Soriano indicó en su última comparecencia: “La gente que pueda venir nos ayudará”. Preguntado por la posibilidad de una incorporación en la delantera ante la falta de Kevin Sánchez y Martín Ochoa, descartados de la convocatoria por decisión táctica, emplazó la conversación a Fernando Soriano: “Tenemos un par de semanas para que llegue algo”.

También ese algo deberá servir para reforzar la unidad B. Ayer el entrenador blanquiazul realizó solo dos cambios. Dio entrada a Iván Barbero y a Hugo Rama. “Los cambios son posibilidades que tiene el entrenador de cambiar algo. Lo del campo pensaba que estaba bien y siempre pienso en lo mejor para el partido”, remarcó al ser cuestionado sobre las sustituciones.

Uno de los temas del día fue la salida de Barbero del once titular, aunque el vasco considera que tiene muchas opciones y la de Lucas de delantero es una más en la baraja: “Tenemos la opción de Lucas y un delantero o de Lucas como punta, y alguna otra más. Iremos explotándolas”. El plan de partido incluía que el extremo canario fuese sustituido porque físicamente no iba a poder acabar el encuentro y, ahí, si lo necesitaba, sumar a un punta: “Sabíamos que Yeremay no estaría para 90 minutos y me quise guardar un cambio por si nos hacía falta por si íbamos por detrás”.

Idiakez no considera, eso sí, que el equipo pagase el precio de ser novato en la categoría. “No, sinceramente, la verdad es que volver al fútbol profesional y que nos metiesen un gol puede pesar y no pasó. Lo intentamos y tuvimos situaciones suficientes”, remarcó sobre la personalidad con la que el equipo se sobrepuso al tanto encajado. A lo que sumó: “El plan del Oviedo no era venir a defenderse, quería atacar y no le dejamos. Esto es fútbol y aquí se trata de acertar”, añadió.

El entrenador blanquiazul se queda “con el partido que ha hecho el equipo” porque consiguió doblegar al Oviedo, “un señor equipo”. Idiakez siente “rabia” por el “gran esfuerzo” de los jugadores y el “muy buen fútbol” mostrado por el equipo: “Si repetimos el comportamiento de hoy, saldrá más cara que cruz”. Bajo su punto de vista, el equipo encontró suficientes situaciones para anotar: “Encontramos la de Yeremay, la de Villares o las de Lucas que fueron bloqueadas”. Pero esto es fútbol y como él mismo dice, “va de goles”.