Lucas Pérez: “El ambiente que hay en Riazor nos va a llevar en volandas”

Lucas Pérez, delantero y jugador franquicia del equipo, se fue del partido con una “sensación buena” pese al marcador. “Venimos a una categoría nueva. Muchos jugadores han debutado y esta liga es complicada. Hay que luchar”, expresó después de un encuentro que se decantó muy rápido. No obstante, el ariete no pierde ni mucho menos la cara después de un debut amargo que no empaña lo vivido en Riazor con el regreso al fútbol profesional: “Mira el ambiente que hay, esto nos va a llevar en volandas”.

El atacante considera que en esta liga van a tener que “luchar” cada punto, aunque matiza: “Veníamos en una dinámica buena, sin conocer la derrota en este 2024 y no pasa nada”.

Lucas quiso felicitar al Real Oviedo su encuentro. El gol de Del Moral a los cinco minutos de partido fue suficiente para un cuadro carbayón que explotó lo que generó: “El acierto que han tenido en la jugada a balón parado nos ha penalizado. Lo hemos intentado, pero no hemos podido materializar”.

El capitán deportivista también quiso poner en valor el nivel del equipo contrario, que hace dos meses llegó a la final del play off de ascenso: “Hemos peleado ante un equipo que el año pasado compitió hasta el final por el ascenso. Solo darle la enhorabuena por esa efectividad que tuvieron”.

Y a partir de ahora al Dépor solo le queda una opción: “Hay que seguir”. Pues esto es muy largo.