Iván Barbero y los cuatro ases, una convivencia obligada y una lección pasada

El curso 23-24 en el Deportivo estuvo marcado por dos tramos muy distintos. Una primera vuelta de lesiones y dudas en la que nada encajaba y una segunda ronda de campeonato en la que todo fluía con naturalidad. Fue a partir de enero cuando prendió la llama de un equipo que terminó imparable. Aquel cambio tuvo varios protagonistas. Uno indiscutible: Iván Barbero. El almeriense era la pieza clave para potenciar al contexto. Su presencia en el campo aportaba todo aquello que necesitaban Lucas Pérez, David Mella y Yeremay. Sin embargo, la entrada de Mario Soriano en el primer once titular de la nueva temporada supuso que el de Roques del Mar se quedase en el banquillo. Idiakez creyó —y con bastante lógica— que debía alinear a sus cuatro mejores atacantes para formar así el mejor frente ofensivo posible. Pero en el camino el Dépor volvió a tropezar con una piedra pasada.

El easonense dibuja, tacha y reescribe onces en su libreta cada día para tratar de dar forma a un equipo que se soporte a sí mismo. Un once en el que exista solidez defensiva, equilibro, cadenas naturales de pases para combinar y avanzar, y suficiente técnica para resolver las situaciones ofensivas. Su baraja es jugosa, con cuatro ases que otros equipos envidian, pero que, de momento, despiertan la duda de su convivencia. Idiakez no los pudo probar en pretemporada y necesitará tiempo para que la música suene acompasada en Riazor.

En esa mano que esconde tiene una carta extra, la del delantero centro. El club busca otro que compita con un Iván Barbero, quien este fin de semana fue suplente. No obstante, la importancia de su figura volvió a quedar evidenciada ante el Real Oviedo. Fue un encuentro que podría haber tenido un desenlace muy distinto, en el que el Deportivo dominó la posesión (68% en la primera parte y 60% en la segunda), pero en el que todos los intentos perecieron en la orilla.

Sin Barbero, los atacantes blanquiazules perdieron a su mejor socio en el frente de ataque. No existió la referencia que culminase los acercamientos dentro del área. Tampoco ese jugador que permite al equipo saltarse pasos a través del juego directo. Sin Barbero, las recepciones de Lucas, Mario, Mella y Yeremay por dentro eran siempre de espaldas, sin poder conducir por esos pasillos tan peligrosos, sin poder mirar a portería desde dentro o bailar sobre el balcón del área, las zonas donde se decide el juego.

El Dépor cayó en errores que ya cometió la temporada pasada, cuando la lesión de Barbero dejó a Idiakez sin su referencia dentro del área. Sin ese jugador que remata todo lo bueno que generan los pequeños ases que se mueven por detrás. En el horizonte, el técnico vasco necesitará encontrar la mejor convivencia para todos ellos. Juntar a sus cuatro mejores futbolistas suena tan jugoso como, ahora mismo, difícil. Barbero puede ser ese puente que acelere procesos y dé tiempo al técnico para construir el Dépor del futuro. Los once goles de la temporada pasada acreditan la efectividad del ariete, que aguarda paciente su turno en una competición que le debe una.

Del buen trabajo sin balón a la falta de más transiciones rápidas

El resultado final arrojó una derrota blanquiazul que no debe virar la perspectiva de un encuentro que dejó brotes verdes. También alguna sombra. El Dépor 24-25 puede ser igual o incluso más entretenido que el pasado, gracias a la calidad de un ataque lleno de imaginación al que solo le faltó mordiente en los metros finales. Ahora con un Soriano diferencial, al que deberán encontrar en zonas del campo donde puede ser decisivo. El balón parado que tanto rédito dio en Primera RFEF sirvió para generar dos buenas ocasiones en la cabeza de los Pablos. La presión, pese a lo temprano del curso, fue otra de las señas de identidad, tanto en la activación tras pérdida como en el trabajo defensivo coral cuando el rival iniciaba su juego. En contra también hubo situaciones mejorables. Una de ellas fueron los repliegues. En defensa, al cuadro blanquiazul se le vio en ocasiones muy partido, obligando a la línea defensiva y a José Ángel a multiplicarse para achicar agua. La ayuda de los de arriba no es negociable en una liga en la que todos los equipos defienden como bloques perfectamente coordinados. El Dépor tampoco fue capaz de contraatacar de manera repetida y peligrosa durante el encuentro. Los pupilos de Idiakez tienen capacidad y armas de sobra para hacerlo y explotarlo. En especial con Lucas Pérez y David Mella rompiendo al espacio. No deben renunciar a una de sus grandes armas ante equipos que, con tiempo para ordenarse, son infranqueables.