Ximo, el truco de Oltra que aprovecha Idiakez: “Donde lo pongas juega bien”

Corría septiembre de 2013 cuando en la jornada 3 de liga, José Luis Oltra, “más por necesidad que por convicción”, alineó a Ximo Navarro en el perfil zurdo. Una posición que no es nueva para él e incluso en la que ya, con Gregorio Manzano un año antes, había jugado en Primera. En aquel momento el extécnico de los coruñeses necesitó algo poco convencional: un lateral a pie cambiado. Una década después, el de Guadahortuna sirve de parche a Imanol Idiakez ante la baja de Sergio Escudero. Por el camino ha pasado una carrera en la que el zaguero ha explotado sus “excelentes condiciones defensivas” y su “polivalencia” para actuar en todas las parcelas de la primera línea. “Es un jugador que, como es disciplinado, agresivo, intenso, difícil de superar… donde lo pongas va a jugar bien. Maneja bien ambas piernas, aunque lógicamente la derecha mejor, y probablemente lo ofensivo no sea su mayor virtud, pero es un chico que siempre va a competir muy bien y da cosas al equipo”, describe Oltra en un primer esbozo sobre el que fuera su jugador.

Ximo Navarro ha sido un futbolista clave desde que ha llegado el Deportivo. Siempre que las lesiones le han respetado su nivel ha sido muy alto. Oltra coincidió con una versión todavía por hacer que ha evolucionado en un futbolista muy completo: “La principal virtud que tiene Ximo es esa agresividad y anticipación, ese uno para uno defensivo. Es un jugador muy difícil de desbordar. Eso no se trabaja tanto porque se tiene o no se tiene, igual que la calidad”.

De hecho, para el entrenador valenciano, hay condiciones que son propias de la persona: “Muchas de las cosas que tienen los futbolistas son características innatas que luego tú aprovechas y las pones al servicio del equipo y el entrenador, dentro de un modelo”, y lamenta no haber aprovechado a Navarro en el eje de la zaga: “Yo no vi el Ximo central y con el tiempo me arrepentí porque es un corrector, rápido y agresivo. Sí me dio un montón de cosas en ambos perfiles. En aquel momento era muy joven y ya se veía que iba a ser profesional”.

Ximo Navarro, durante una sesión en Abegondo. | // IAGO LÓPEZ / REDACCIÓN

Una función explotada en su trayectoria

En la carrera de Ximo ha sido recurrente que diversos entrenadores hayan apostado por él en el lado izquierdo. No es una situación habitual en los laterales por las diversas dificultades que encuentra el futbolista para orientarse, perfilarse o simplemente proyectarse en ataque. En un fútbol donde ahora “la amplitud la ofrecen los laterales”, es más cómodo que estos jueguen a pie natural. “Hay jugadores que tienen esa seguridad. Después, independientemente de la calidad o tensión del golpeo, pero lo hacen. Ximo es un chico que tiene desparpajo y sobre todo compite. Luego él es muy bueno en lo defensivo porque es muy rápido, agresivo y anticipativo. Es difícil que le pillen la espalda y lo desborden. Él eso lo tiene”, analiza.

Pero, ¿por qué Ximo y no otro jugador? Para Oltra, el lateral andaluz es sinónimo de estabilidad: “Te da equilibro a nivel defensivo. El Dépor tiene muchos jugadores ofensivos y hay que intentar juntar al mayor número posible porque tiene calidad, talento y desequilibrio ofensivo, y eso lo has de compensar con jugadores que defensivamente sean rápidos, que en las transiciones sean capaces de volver, corregir, recuperar y hacer otro tipo de trabajo. Y eso Ximo lo tiene. Cuenta con velocidad, talento defensivo y un montón de cosas más”.

A mayores, con el paso de los años, Ximo ha desarrollado otras habilidades que se obtienen con la experiencia del puro juego. “Te da una salida más que correcta; un trabajo defensivo en cuanto a presión y agresividad para que no te desborden; te ofrece juego aéreo, aunque no sea un portento, pero es más que correcto y fuerte, sobre todo en la marca. Y en lo ofensivo ha aprendido a no tener que arriesgar cuando no debe, a jugar por dentro o fuera, reiniciar si es necesario... no perder sobre todo el balón y darle continuidad al juego, algo que te lo da la experiencia”.

José Luis Oltra compara al Ximo actual con el que él dirigió hace una década. Un chico al que ya se le veía un gran talento y muchas ganas de ser profesional: “Yo le he encontrado mucha mejora. Siempre ha sido un tío fantástico, un tío frontal y natural. Pero el Ximo que yo encuentro entonces era un jugador más impulsivo, con un carácter más rebelde. En los oficios también se aprende y el fútbol no es una excepción. Hay mucho de natural, pero tienes que conocer un poco más el juego y pensar más en lo colectivo y ese salto lo ha dado. A él ya se le veían unas condiciones, una velocidad y una agresividad defensiva… A mí siempre me ha gustado, es muy interesante y muy bueno. Y, sobre todo, era un chaval noble y honrado, que tenía claro que quería ser futbolista”.