Idiakez centra el tiro en los fichajes: "Nos falta algo arriba, en punta y en banda"

El Deportivo empieza a ver la cima del Everest en esa subida a una cima que es siempre el mercado de fichajes. Rafa Obrador es la sexta contratación, llegarán la séptima y la octava antes de final de mes e incluso se podría hasta las diez incorporaciones. Más allá de ese deseo de máximos, Imanol Idiakez tiene claras las prioridades y lo que necesita en estos nueve días. "Yo creo que arriba sí que nos haría falta algo, en la punta, en la banda. Jugadores buenos, a poder ser, y que nos puedan ayudar en lo último, en lo que es cerca del gol, que siempre es lo más difícil y lo más caro", redondea mientras escala el resto de necesidades: "Con los centrales, a priori, estamos cubiertos en cuanto a número y calidad, no espero mucho por ahí. Creo que el mercado está abierto y no se puede decir nada, pero estoy centrado ya en la competición. Creo que hay unas prioridades más que otras. Una era el lateral izquierdo por la lesión de escudero que nos había dejado un poquito ahí cojos y es verdad que arriba queremos reforzar. El resto del campo no sé, entiendo que el mercado, cuando está abierto, puede pasar cualquier cosa, pero no creo que ahora mismo sea una prioridad", reconoce, a pesar de que la dirección de fútbol rastrea pivotes y defensas centrales.

El vasco, de momento, no ve mucha necesidad de reforzar la sala de maquinas y, en ese sentido, gana enteros Hugo Rama en esa posición, una solución interna. "Hugo es un medio centro muy creativo. Si tiene algo es eso , es un jugador que tiene esa magia para poder encontrar la jugada diferente.También la tiene José Ángel, Mfulu, Villares.... Y tenemos jugadores en el enganche. No sólo son los propios futbolistas, sino la forma de entender el juego, las relaciones entre ellos", cuenta y se detiene en el duelo ante el Oviedo: "El otro día yo creo que encontramos un montón de conexiones por dentro con Mario (Soriano), con Yeremay, que nos hicieron lanzarnos hacia la última línea contra su defensa y nos faltó acertar en el último pase. Pero creo que un equipo como el Oviedo, que vino a apretarnos, se tuvo que ir para atrás porque encontramos tres, cuatro, cinco veces (situaciones) clarísimas y a partir de ahí atacamos bastante rápido a su espalda. Nos faltó concretar, pero tenemos variedad y elementos suficientes para, en función de lo que necesite el partido, poder ir encontrando. El otro día salió Hugo poquito tiempo, pero ya en pretemporada ha demostrado su calidad y yo estoy convencido que nos puede dar muchísimas cosas también", cuenta el ex entrenador de Zaragoza y Leganés.

Unos llegan como Obrador, al que Idiakez ve como una "buena incorporación" y otros se pueden marchar cedidos como Iano, Martín Ochoa o Kevin Sáchez. Hay que tomar decisiones sobre futbolistas que vienen de la dinámica del Fabril y que aún no están para la Segunda y que en la Segunda RFEF pueden ver frenada su progresión. "Son circunstancias de chicos que están en el punto en el que tenemos que buscar lo mejor para ellos y para el Dépor. Son futbolistas que en el futuro queremos que sean importantes para nosotros, pero tenemos que entender sus momentos, el momento nuestro del equipo, las necesidades que tenemos de competir, su posibilidad real de competir con nosotros y su progresión. Tenemos que conjugar todo eso para buscar lo mejor para todas las partes", argumenta mientras admite que hay mucho a considerar: "Hay muchas más cosas solo que mi opinión. Hay opiniones del club, hay agentes, están los propios jugadores, sus entornos... Hay jugadores que tienen la capacidad de tener más paciencia aguantando en el Fabril. Otros enseguida, si no ven primer equipo, pues quieren otra cosa. Cada uno tiene su propio pensamiento. Yo tengo el mío, pero obviamente no siempre se impone lo que yo piense.El jugador tiene que estar convencido de lo que hace, no podemos forzar a la gente a que esté donde no quiera estar. Yo entiendo que, en determinadas edades, hoy en día que se corre demasiado, pero igual es que me está haciendo yo muy viejo", admite con sorna.

A quien ve en dinámica y con su confianza es a Helton Leite, que en nada estará peleándole el puesto a Parreño. "Está cada día mejor. Evidentemente es un chico que es la segunda semana que trabaja con nosotros, cada día se va poniendo más a tono y vamos viendo sus capacidades. Hicimos un muy buen fichaje ahí. Tenemos tres porteros, más Alberto, garantías para toda la temporada", dice satisfecho.

Los cambios

Idiakez solo hizo dos cambios ante el Oviedo, una circunstancia que ha generado debate. Primero puntualizó que no quiso mandar ningún mensaje al palco ni a la dirección deportiva. "Yo los recados los mando a la cara, no necesito hacer otro tipo de cosas", enfatizó antes de relativizar todo lo que se hablado de las sustituciones: "Sé que hay un debate sobre mis cambios, sobre lo que tardo. Intento mirar a otros entrenadores para ver si es que yo me he vuelto loco, pero es algo que también hacen otros, tampoco es tan poco habitual. Podría haber hecho alguna cosa (más), claro, después de visto, evidentemente. El entrenador es el primero que piensa que tenía que haber hecho otra cosa, pero en aquel momento en directo me parecía que el equipo estaba bien, que ya habíamos sacado a Barbero y que Mario tenía un día fino y que podía hacer el gol en cualquier momento, que David y Lucas también... Entendí que ahí podíamos encontrar el gol. No lo encontramos y podía haber hecho un par de cambios más, pero no los hice. Son experiencias que te sirven para sacar conclusiones y para ir aprendiendo también de ti mismo, pero creo que dominamos el partido, fuimos mejores. Si en los próximos 41 partidos, somos capaces de dominar a los rivales, nos va a ir mejor que peor, estoy convencido", analiza..