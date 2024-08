Miguel Loureiro: “O que vivín sírveme para valorar onde estou, non hai que renderse”

Non xogaba ao fútbol para ser profesional, mais o seu empeño e calidade trazaron un longo camiño ata a Segunda División, na que suma máis de 120 encontros. Miguel Loureiro (Cerceda, 1996) reencóntrase agora co Dépor, club co que garda unha pequena historia, logo de ser protagonista da vitoria agónica ante o Elche o pasado luns e mancarse o xeonllo, aínda que “co mellor prognóstico posible”.

Como está?

Aí vamos, un pouco fastidiado a verdade, foi algo inesperado, xa me fixeron probas e xa estou máis tranquilo. Tal e como foi a acción estaba máis preocupado, pero dentro de que é o xeonllo, é dos mellores prognósticos posibles.

Aínda así, marcou un gol.

Si (ri), unha circunstancia bastante curiosa e peculiar, xusto co xeonllo malo e golpeando co lateral interno, con toda a zona mancada. Por sorte non estou moi acostumado a ter que perder partidos. Cústame asimilalo, pero é natural.

O peor é a impaciencia?

Si, totalmente, ademais eu son bastante intenso. Non me gusta perder partidos, son moi competitivo e cústame velo dende fóra. Hai que ter cabeza, o xeonllo é delicado e non podemos asumir riscos.

A aperta da celebración di moito de vós. É a imaxe do vivido estes últimos meses?

Si, somos un grupo moi unido, xa dende o ano pasado hai moito sentimento de pertenza ao vestiario. Axuda o que dis, a situación que se viviu. Dentro non estás tan pendente desas cousas, pero sabiamos o que nos custaba na pretempada. Comezar gañando no campo do Elche e no último minuto é un motivo de gran alegría e felicidade. Ver ao grupo tan unido e feliz é algo que gusta e que te fai sentir forte como equipo.

Fíxose difícil dende dentro?

Como futbolista ó final intentas estar á marxe porque non tes capacidade para solucionalo e non axuda estar pendente. Pero todos eramos conscientes de que houbo moitos compañeiros que saíron respecto ao ano pasado; chegou pouca xente; moitos son rapaces da canteira que están participando con nós e fan un traballo incrible e nos aportan tamén ese grado de ilusión e felicidade que reforza moito ao grupo. Foi unha pretempada máis inestable do habitual, pero o míster nos mantén moi activos e alerta e nos empuxa para ir ó máximo.

O venres chega o Dépor. Como o ve dende a distancia?

É un rival poderoso. É o Dépor, como club é un dos máis importantes da categoría, tanto por entidade como por masa social. Sabemos que é un equipo con grandes xogadores, con capacidade para firmar aos mellores aínda que sexa un recén ascendido. Teñen individualidades moi boas e vai ser un partido moi complicado.

Facíalle ilusión xogar?

Si, sempre che fai ilusión. Eu son de Cerceda, sempre estás cerca, pola familia ou amigos estás ao día do que pasa e facíame especial ilusión xogalo. Hai compañeiros cos que coincidín e sempre é especial.

Na súa infancia estivo tres anos parado (unha malformación no nocello por mor da enfermidade de Köhler). A longo prazo como ve aquelo que lle pasou?

No momento que pasa cústache máis entendelo porque tes 12 anos e o que pensas é en xogar cos amigos, non pensas tanto no fútbol. Foi duro, pero serviume para madurar moito e aceptar as situacións que veñen. Cando volvín a xogar, a miña mentalidade xa era diferente, vía o fútbol de outra maneira e nunca pensei en dedicarme a isto profesionalmente. Agora todo o que me pasa o gozo un montón. Toda esa situación sírveme para valorar onde estou e a ser consciente de que non hai que renderse. Estou moi contento da miña traxectoria.

Como a describe?

Cando miro atrás, penso que me chegou a oportunidade de Segunda moi pronto, con 20 anos, e non estaba preparado. Sentín que non o merecía, pero cando chegas a un sitio con tanta xente que antes vías na televisión, un entorno complicado, hostil, con moita presión… o principio custoume xestionalo. Tocoume dar un paso atrás e eses anos en Andorra e no Racing axudáronme a ver o nivel que podía dar e a confiar máis en min. Cando chegou a oportunidade de volver a Segunda co Lugo sabía que tiña que aproveitalo ao máximo, que estaba preparado e que tiña nivel.

Cando di “hostil” a que se refire? Vestiario, presión...?

Un pouco a todo. Non estás afeito a esa presión do entorno, a ese nivel de exposición, Córdoba tiña bastante esixencia polo equipo que se fixera e eu era un rapaz moi novo que chegaba de Pontevedra nun entorno distinto. Era a miña primeira experiencia fóra da familia e pode que non esteas tan preparado para xestionalo todo. Tiven momentos bos, pero non a continuidade ou madurez para render de maneira continuada como cando xa pasas esas experiencias.

Bota en falta Cerceda?

Si, é unha das cousas que máis. Eu adáptome ben, á marxe do fútbol intento ter outras inquietudes para estar ocupado, non penso so en fútbol, pero boto moito de menos a casa. Son unha persoa moi familiar, gozo moito en Galicia, na terra, e evidentemente estar fóra é difícil. Non é sinxelo, pero é natural e normal. Xa estamos afeitos.

Nunca existiu a posibilidade de xogar no Dépor de novo?

Non, dende que son sénior nunca volvín a ter a oportunidade do Dépor. Os nosos camiños foron por sitios diferentes.

Como viviu o partido da selección galega en maio?

Uf, foi un dos momentos máis especiais da miña carreira. Ademais non contaba ca chamada e foi, a pesar de que foron só dous días, unha experiencia incrible. Estar con lendas como Iago, Lucas, Jonny… Foi unha experiencia incrible e, ademais, puiden compartilo con outros amigos como Álex, Héber, Luis… Unha pena que non puidese vir David Castro. Poder ver a tanta xente con ese sentimento de pertenza a Galicia e ca familia preto. Será un dos momentos que cando me retire recordarei con máis agarimo.

En verán estivo cos nenos do campamento do Cercedense no Roxo. Como foi a experiencia?

Sempre para os nenos é divertido e para min é unha experiencia moi bonita. Ver os rapaces e a ilusión que lles fai ver a un xogador do concello no fútbol profesional. É moi agradable e bonito de sentir ese aprecio que che teñen.

Entón a camisola do Cercedense caerá algún día?

Bueno, nunca se sabe (r). Esperemos que podan seguir medrando. Xa che digo que teño moito arraigo a Galicia e a terra, teño pensado volver e nunca se sabe.