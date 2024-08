Charlie Patiño, el socio de Bellingham y Musiala con Inglaterra

Desde que allá por 2015, cuando apenas tenía once años y todos los grandes de la Premier League se lo querían llevar del Lutton Town, Charlie Patiño (Watford, 2003) siempre ha sido una de las grandes promesas inglesas. Era la gran joya de la cantera del Arsenal. Cuando se hacían proyecciones de los centrocampistas que dominarían el fútbol europeo en la próxima década, siempre aparecía él en un lugar destacado. Debutó con la selección inglesa sub 15 y, paso a paso, fue escalando hasta la sub 21. Siempre un fijo, siempre un referente, a veces portaba el brazalete de capitán de los Three Lions.

Y eso que no le ha tocado con jugadores ni mucho menos menores a su lado. De hecho, en esa trayectoria disputó 18 partidos con Jude Bellingham y 16 con Jamal Musiala antes de que optase por ser internacional absoluto con Alemania. Dos de los grandes protagonistas de la última Eurocopa, potenciales balones de oro en un futuro cercano que compartían con Patiño once y retos futbolísticos en las camadas inferiores del combinado británico. Casi siempre le tocó compartir equipo con ellos en la sub 16 y en la sub 16. Pronto Jude disparó sus expectativas y Jamal decidió emprender otro camino. Charlie Patiño siguió subiendo hasta disfrutar de dos partidos la pasada temporada con la sub 21, aunque en realidad estuvo convocado en siete.

Arteta le hizo debutar hace unos años en el primer equipo del Arsenal en un partido de la Carabao Cup, pero con el paso de los años ha sido, en parte, su freno. Las exigencias gunners han crecido y el pivote, que está a un paso de ser el séptimo fichaje del Dépor, fue madurando en el Blackpoool y en el Swansea, pero no lo suficiente para que tuviese una oportunidad seria con los mayores. Odegaard lo veía en 2021 como el mayor talento de la academia del Arsenal y en los medios británicos y en todo el entorno del club se extrañan de que lo dejen salir por esa cantidad de un millón de libras cuando siempre fue su gran promesa.