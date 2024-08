Así juega el Huesca, el rival del Deportivo: un grupo unido bajo la filosofía de esfuerzo y trabajo

Huesca y Dépor han vivido dos veranos totalmente opuestos que este viernes (21.30) se cruzarán en El Alcoraz. La imagen de poderío económico que el cuadro coruñés ha proyectado gracias al paso al frente de Abanca como propiedad del club dista por completo de la situación vivida en las oficinas del oscenses hace pocos meses. Hace tiempo que el conjunto altoaragonés padece una situación económica complicada, agravada por grandes pérdidas económicas en los últimos dos ejercicios, que le llevaron este año a bordear el concurso de acreedores, perder jugadores importantes y sufrir las dificultades del control económico de LaLiga. Al frente del proyecto, sin embargo, continúa Antonio Hidalgo, alma mater de un equipo que buscará un año más la salvación con un fútbol más pragmático que vistoso y un elenco de viejos rockeros y jóvenes hambrientos de oportunidades en el que todo el mundo va un paso más allá de su nivel.

Orden defensivo

El Deportivo se va a encontrar este viernes a un equipo que es, por encima de todo, incómodo. Un cuadro pegajoso en el que prima el orden defensivo y el trabajo coral sin balón. A nadie en el Huesca le preocupan los datos de posesión, pero sí qué hacer con ella, pues aunque no renuncian al esférico, su juego ofensivo destaca por ser vertical, directo y efectivo. Frente al Elche Hidalgo empleó una defensa de cinco centrales, tres centrocampistas por delante de mucho trabajo y dos atacantes que en realidad no eran delanteros, sino extremos, para aprovechar así la velocidad. En el Martínez Valero jugaron Joaquín y Soko en punta; el primero ponía la habilidad técnica y el segundo la rapidez. Aunque la duda está en si Sergi Enrich, recién llegado procedente del Zaragoza en calidad de cedido, podrá ser de la partida tras tener sus primeros minutos en tierras ilicitanas.

Su plan con balón

Si bien no es un equipo que quiera tener la posesión, tampoco es una escuadra que se deshaga de la pelota. Al contrario. El Huesca puede ser peligroso con balón. En un ataque estático, buscan atraer la presión rival, estirar sus filas y lanzar con verticalidad a los hombres más avanzados. Gerard Valentín rompe así el dibujo, siendo muchas veces un 4-3-3 en fase ofensiva. Sin Miguel Loureiro lesionado deberá ser un zaguero central el que ejerza la doble función del cercedense. Aunque su mayor peligro llega al contraataque. Con espacios es un equipo peligroso. Sus atacantes se entienden bien y la línea de centrocampistas tiene llegada desde media distancia.

Una presión intensa y a pares

Si bien ante el Elche el Huesca sumó muchos tramos de partido en los que defendía más encerrado en su campo, unido como bloque y muy junto, el equipo de Hidalgo mostró en los primeros 25 minutos una intensa presión adelantada a pares, es decir, hombre a hombre, dificultando los primeros pases ilicitanos y provocando varias pérdidas importantes que no lograron transformar. Aunque no fueron capaces de sostenerlo todo el encuentro, es un arma a tener en cuenta. Además, sin balón repliegan como un bloque muy compacto, sin dejar espacios por dentro y con persecuciones individuales muy intensas. Se vio a Miguel Loureiro abandonar la línea defensiva y perseguir a su marca muchos metros para no dejarle recibir o girar. La energía en cada acción no se negocia cuando se trata de perseguir a una marca y evitar que se mueva por dentro con libertad.

El guante de Óscar Sielva

El Elche pagó en un córner en los minutos finales uno de los grandes peligros que guarda este Huesca: sus acciones a balón parado. No fue el remate más ortodoxo de Loureiro, autor del tanto, pero evidencia el potencial de un equipo que tiene en el veterano Óscar Sielva su pincel particular. En Segunda División suma seis goles de falta y en la jornada pasada dejó un envío directo al palo que no entró por escasos centímetros. Otro jugador a tener en cuenta por Imanol Idiakez.

El técnico de Granollers ve en el Deportivo un rival muy duro que es la muestra del nivel de la competición: “Es una temporada que va a ser larga, dura y vamos a sufrir muchísimo porque el nivel de los equipos es el que es. La prueba es que un recién ascendido tenga un potencial brutal”. A lo que añade que acaban de “firmar a Obrador” y destaca su línea ofensiva: “Seguramente tengan a uno de los mejores mediapuntas como es Mario Soriano, tienen a Lucas, a dos chicos jóvenes como Yeremay y Mella… Te hacen muchísimo daño con una buena construcción y son un equipo bien trabajado”.

No obstante, tiene claro que “la intención siempre es ganar” en cada jornada. Más si cabe en casa, donde el curso pasado no tuvieron buenos números (fueron el peor local de la categoría): “Sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero no podemos perder nuestra gran virtud, que es nuestra solidez. Tenemos que crecer a partir de ahí sabiendo que tenemos que cambiar ciertos aspectos, pero la solidez la tenemos que mantener”. Sobre la posibilidad de introducir en el once titular a Sergi Enrich, remarcó que el ariete está “más tranquilo y cómodo” a medida que “van pasando los días” desde que firmó: “Viene con ganas y compromiso. Yo le veo bien y veremos qué decidimos”.