A por el primer triunfo en tierra de minas

Un viernes por la noche, en horario de manta y peli o, como mucho, de verbena, el Deportivo de Imanol Idiakez buscará su primera victoria del curso en un encuentro que resulta un regreso absoluto a la realidad del fútbol moderno. 21.30 horas y en un día laboral que, desde hace mucho tiempo, también es fecha de fútbol. En frente, un Huesca que sacó pecho hace seis días en El Martínez Valero. Los coruñeses deberán lograr tres puntos con los que quitarse la etiqueta de novato y sacarse la espina del amargo debut que vivió en Riazor.

La derrota ante el Real Oviedo fue un jarro de agua fría para un Deportivo que arrastraba una racha de ocho meses invicto. Se quedó en nada cuando un cabezazo aislado sirvió de primera bofetada para despertarse. El vestuario, que lo entiende más como un error propio que como una novatada, sabe que en El Alcoraz tampoco existirán facilidades. No las habrá en ninguna de las 42 jornadas que dura la Segunda División.

El conjunto blanquiazul viajó el jueves a tierras oscenses y ayer ya se entrenó en Huesca para aclimatarse al extremo calor que se vive en la zona altoaragonesa. El partido, pese a lo tardío de su horario, podría arrancar a unos 27 grados de temperatura, un salto térmico importante respecto a lo que se vive estos días en A Coruña. Para el encuentro Imanol Idiakez gana al joven Rafa Obrador, quien tras llegar el martes y entrenar el miércoles, se coló en una convocatoria en la que no está Iano Simao, lesionado.

El resto serán los mismos que hace una semana. De hecho, no se esperan grandes cambios en el once titular. Tampoco es Idiakez amigo de las locuras. La única duda la pone Iván Barbero. El de Roquetas del Mar se quedó fuera en el primer encuentro de liga. Sin un delantero suplente (Alcaina, Kevin y Ochoa tampoco fueron convocados), el almeriense podría repetir en el banquillo para tener una alternativa ofensiva para la segunda parte, siguiendo el mismo plan de partido que hace una semana. No obstante, la defensa de cinco del Huesca invita a situar a un delantero por delante de Lucas, Mario, Mella o Yeremay. El canario podría ser el sacrificado, aunque Idiakez necesitará amplitud en El Alcoraz para dañar a un equipo muy ordenado y sacrificado. También velocidad y precisión por dentro, donde el rival no permite apenas tiempo para conducciones.

En frente, un Huesca que no podrá contar con el cercedense Miguel Loureiro, quien sufrió una lesión poco antes de anotar ante el Elche. La duda en el once de Antonio Hidalgo está en si Sergi Enrich está listo para salir de titular o volverá a esperar su turno en el banquillo. Es el fichaje estrella oscense.