2-1 | El Dépor, electrocutado por el balón parado

El Deportivo cayó con crueldad en El Alcoraz. Lo hizo todo para remontar en la segunda mitad. Fue atrevido, generó ocasiones y encontró su primer tanto del curso con su versión más eléctrica, pero un balón parado en el descuento tiró por la borda todo el trabajo de una remontada que no fue suficiente. Morir en la orilla, empezar de cero y a pensar en el Racing de Ferrol.

Imanol Idiakez insistió en sus cuatro ases para protagonizar el frente de ataque, renunciando nuevamente a un Iván Barbero, que esperó su turno en el banquillo, con el nervio de quien sabe que será su día. El Dépor tardó 28 minutos en encontrar su primer disparo verdaderamente peligroso en un tramo muy espeso, pero la pausa de hidratación (el partido arrancó a unos 29 grados) cortó el mejor momento blanquiazul, ayer con su tercera equipación. Antes, solo dos centros laterales del equipo local lograron despertar a la grada, adormecida por falta de emoción.

El Dépor se atascó primero y fluyó después. Ayer ante un equipo que arrancó con unas marcas individuales muy pegajosas. Hidalgo cambió la línea de cinco por un 4-3-3, pero la idea era similar. Los visitantes tenían la posesión, pero sin profundidad ni criterio. Solo Mario Soriano agitaba la coctelera. Había desconexiones, pérdidas y poca personalidad para dominar el juego. El de Alcalá activó al resto tras 20 minutos tediosos.

Sin embargo, tras el cooling break, el Huesca, que ya replegaba más que presionaba, encontró un regalo de Petxarromán que cambió el encuentro. El lateral donostiarra se comió un recorte de Vilarrasa, a quien desde el suelo derribó tras estirar la pierna en un intento por cortar su avance. El veterano Sielva aceptó el presente y no erró desde los once metros. La conmoción duró varios minutos e incluso el Huesca tuvo el segundo. Esta vez el obsequio fue local. Tras una pérdida desafortunada de Lucas en zona de medios, el Huesca cogió descolocado al Dépor y en el último momento, con todo para anotar, Soko y Mier se estorbaron. 1-0 al descanso.

Once del Deportivo ante el Huesca / LOF

Barbero, al campo, cambia la dinámica del encuentro

El técnico easonense no esperó para hacer cambios. Prescindió de Petxarromán, que no estaba teniendo un buen día, y dio entrada a Iván Barbero tras la pausa. Villares se recolocó en el lateral derecho y Mario retrasó su posición para juntarse a José Ángel, a quien le tocó abarcar mucho más campo. Así y por primera vez coincidían los cinco atacantes en busca de la remontada. En apenas 30 segundos llegó la primera. Yeremay encontró al almeriense al espacio, pero en el mano a mano no consiguió acomodarse la pelota. Su disparo no fue bueno, pero era le primer aviso de lo que se venía.

El cambio fue rotundo, por momentos, una avalancha. El Dépor que salió en la segunda parte era otro. Hambriento, voraz, eléctrico. Y peligroso. Porque en el área estaba Barbero, que en el minuto 53 fijó a tres marcas para defenderle en un centro lateral. No remató, pero el rebote cayó a Yeremay, que encontró a Ximo solo en el área y el lateral perforó la portería de Jiménez. El tanto dio alas a un equipo que se volvió a reconocer a sí mismo con la pelota. Yeremay y Mella forzaron una amarilla cada uno. Era un volver a ser ellos mismos, imparables. En el lado opuesto, Hidalgo tuvo que hacer cambios porque el partido estaba insostenible. Poco a poco lo logró enfriar.

Casi como si fuera una interpretación, el encuentro entró en su tercer acto. También con nuevos protagonistas, porque las sustituciones oscenses dieron sus frutos. Gerard Valentín, a medio camino entre el lateral y el extremo, no tardó en poner su sello con un centro raso medido que Enrich envió ligeramente desviado. Poco después el carrilero sacó un disparo potentísimo al que respondió seguro Parreño. Las ocasiones se repitieron y el Huesca ganó terreno. Pablo Vázquez desde lejos, luego Kortajarena, solo la segunda hidratación detuvo el ritmo.

Davo y Mfulu refrescaron al equipo, con noticias preocupantes, porque el centrocampista sustituyó a José Ángel, quien se retiró lesionado con mucho dolor en un pie. El extremo, nada más ingresar, encontró con un pase largo a Barbero. El almeriense se escoró mucho tras su buen desmarque y no ajustó lo suficiente el disparo. Dani Jiménez salvaba de nuevo.

Hugo Rama y Chacón completaron los cambios en un Dépor que acabó con menos fuerzas. En el descuento se llevó la bofetada. Volvió a pagar un desajuste en las marcas. Ximo, que había marcado, se señaló. Fue un problema coral. Jorge Pulido dejó atrás al lateral y cabeceó una pelota que fue un pase al primer palo, donde Blasco se impuso por arriba ante la mirada de Barbero para anotar el 2-1. Adiós a los puntos, otra vez en un balón parado. Esta vez tras una segunda parte en la que los coruñeses tuvieron la victoria en repetidas ocasiones, pero no fue suficientemente eficaz. Se electrocutó. Segunda no espera por nadie, aunque seas el Deportivo.