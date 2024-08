Acuerda la cesión de Martín Ochoa al Lugo

El escollo insalvable ya fue ayer salvable y Martín Ochoa se marcha una temporada cedido al Lugo para coger horas de vuelo en Primera RFEF ante la imposibilidad de encontrar un hueco y minutos en la plantilla de Idiakez en Segunda.

Ante la salida de Leandro Antonelli, el conjunto rojiblanco pensó en el riojano para redondear su ataque y se encontró con la anuencia del club coruñés para que fuese adelante la operación. Eso sí, la entidad blanquiazul le advirtió de que su idea con Martín Ochoa y con el resto de canteranos era introducir cláusulas para empujar a que juguen. Si el jugador no llega a una cuota de protagonismo, el Lugo o cualquier otro club debe pagar más o afrontar un mayor desembolso en diferentes conceptos por tenerlo en sus filas. En un principio, el Lugo no aceptaba estos condicionantes, a pesar de la buena voluntad de las partes. Poco a poco se fueron limando las diferencias y el delantero, internacional sub 18, jugará en el Anxo Carro esta temporada con los condicionantes que deseaba el propio Deportivo para sus jugadores a préstamo.

Quien estás más cerca de quedarse es Kevin Sánchez, aunque el mercado seguirá abierto hasta el próximo fin de semana. Martín Ochoa es el quinto futbolista cedido este verano por el Deportivo tras las marchas de Brais Suárez al Calahorra, Diego Gómez al Arenteiro, Pablo Muñoz al Marbella y Mario Nájera a la UD Logroñés. El futuro de Iano Simao, Berto Cayarga y Raúl Alcaina sigue en el aire.