Charlie Patiño y, al menos, dos fichajes más para el Deportivo

Con el indisimulable peso de las dos derrotas y cierto aire por su codición de recién ascendido, el Dépor mira de lleno a la parte final del mercado de fichajes. En menos de seis días baja la persiana y se cierra el periodo de inscripción de jugadores en Primera y Segunda División. Esta vez la RFEF ha decidido que todo acabe el 30 de agosto, un día antes de lo habitual, para no interferir con la jornada del fin de semana. Así lo atestiguan las bases de la competición publicadas hace meses y no existe ninguna contraorden. Menos días y el mismo trabajo de siempre porque al Deportivo, que cuenta con el fichaje de Charlie Patiño para su medular, incorporará al menos a dos jugadores más: un delantero y un extremo. Tampoco olvida el mercado de centrales y más después de lo ocurrido con las jugadas a balón parado en los partidos ante Real Oviedo y Huesca, pero no es una prioridad innegociable. Idiakez se decía servido en esa zona el pasado miércoles, pero tampoco veía excesivas necesidades en la media y, aún así, el coruñés de Watford está al caer. El Dépor llegará, al menos, hasta las nueve contrataciones en periodo de pases, en su regreso a Segunda, y no está descartada la décima.

Raúl Alcaina, durante un entrenamiento este verano. | // RCD / RCD

El mediocentro del Arsenal será el que abrirá la veda de unos días movidos. Los dos clubes pulen detalles del entendimiento, pero nada hace presagiar que pueda peligrar o desviarlos de un acuerdo final. El Dépor pagará en torno a un millón de libras por los derechos del futbolista, tal y como reveló la prensa inglesa, pero el contrato tendrá más recovecos y cláusulas para marcar el camino a corto y medio plazo de una de las grandes promesas de la cantera del Arsenal. Firmará con el Dépor hasta 2027 con la opción de prolongar ese vínculo una campaña más. Al mediocentro se le espera por A Coruña en breve para cumplir su sueño y el de toda su familia. Nieto de coruñeses, siempre ha sido un enamorado de la liga española y, en especial, del Dépor. Cuando era un niño era habitual verlo en verano por la ciudad e incluso en Riazor en el Teresa Herrera. En su habitación había bufandas y camisetas del Dépor, una pasión transmitida por su padre, otro fiel seguidor blanquiazul, que verá cumplida otra de las ilusiones de su vida con el fichaje de Charlie Patiño por el Dépor.

La dirección deportiva busca, al menos, un delantero y un extremo. El propio Idiakez fue el que dejó claro que ahí pican alto. “Yo creo que arriba sí que nos haría falta algo, en la punta, en la banda. Jugadores buenos, a poder ser, y que nos puedan ayudar en lo último, en lo que es cerca del gol, que siempre es lo más difícil y lo más caro”, certificaba la semana pasada en su comparecencia pública. El jugador de banda llegará como complemento a Yeremay y Mella, aunque eso no menoscabará su nivel. Eso sí, la gran apuesta en este cierre de mercado, además del movimiento estratégico por Charlie Patiño, es la llegada del delantero. Es donde se apostará más fuerte y se hará una importante inversión. El club ha decidido esperar al final para pescar a quien no encuentre acomodo en una categoría superior o a quien no vaya a tener protagonismo en ese escalón. En cinco días ya no habrá dudas, todo serán certezas, salvo que decida acudir al mercado de jugadores en paro. Un día antes de lo habitual, pero nada cambia.

Tres jugadores, en la rampa de salida

El Deportivo va poco a poco encajando las fichas de su plantilla para dar cabida a todos los jugadores en nómina. Con Cayarga fuera de la ecuación, al que se le acabará rescindiendo, el Deportivo cuenta con 22 futbolistas susceptibles de tener ficha en el primer equipo, entre ellos Raúl Alcaina y Iano Simao, que no tienen un puesto seguro entre los 25. Ambos con contrato hasta 2026, el primero no ha sido inscrito, pero el segundo, sí. Pueden salir cedidos en los próximos cinco días, pero en el caso de negarse a marcharse, tendría cabida en la plantilla. Ellos dos y también los tres fichajes que, al menos, espera el Dépor: Charlie Patiño, un delantero y un extremo. Si llegase un central, deberán salir Iano o Alcaina u otro jugador en zonas con overbooking, incluso el club coruñés podría replicar con Patiño la fórmula Rafa Obrador y hacerle ficha del filial, ya que es sub 23. Así ganaría una plaza. Tiene alternativas.