Charlie Patiño, la cúspide de la ‘generación barro’

Es casi imposible que Charlie Patiño tenga algún leve recuerdo del Dépor en Primera División. Cuando el club coruñés dejó atrás su época dorada, tenía ocho años y solo pudo verlo una temporada de vuelta, ya con diez u once. La pasión transmitida de padres a hijos, en esta ocasión a distancia, le condenó a seguirlo entre Segunda y Primera RFEF. Esos eran los partidos que veía en el Centro Gallego de Londres cuando se acercaba con su padre. Aun así, de manera irracional y pegajosa, prendió en él un sentimiento del que no se ha podido desprender y que ha sido vital para que Charlie Patiño (Watford, 2003) sea desde ayer jugador del Deportivo hasta el 30 de junio de 2028 tras acordar su traspaso desde el Arsenal. Es la cúspide de la Generación Barro. Uno de esos niños que solo han visto al Dépor en las malas, que han dado más que han recibido, pero que no hay nadie que les saque el blanquiazul del corazón. Hay una marea en la grada, él estará en el campo.

“Hoy has hecho realidad un sueño que ha sido parte de nuestra familia”, refería la voz en off de su padre Julio en el sentido vídeo con el que el club hizo oficial el fichaje. “Mis padres me transmitieron con ilusión su sentimiento por el equipo de nuestra ciudad, el mismo que te he transmitido a ti”, recita. Es una pasión refrendada por la garganta de un deportivista, es también un paseo visual por la casa de los Patiño en Londres que habla de un llama intergeneracional y que está lleno de la profunda nostalgia de la emigración. Ahí estaba en uno de los cuadros su abuelo, quien en los 60 se buscó la vida como camarero o como conductor de autobuses en Londres, pero que nunca se olvidó del Dépor. Ahí estaba él de nuevo con su ¡Forza Dépor! pintado en la frente, mientras portaba una camiseta del Superdépor. Ahí estaba Julio abrazado a su progenitor. Ahí estaba también una equipación de niño firmada por los campeones de Liga 2000, quien sabe si a la espera de un Charlie que aún era un proyecto. Y ahí estaba Charlie de niño con su camiseta y su bufanda, esa foto que lleva cuatro años circulando por internet, que ha alimentado una ilusión y que replicó el club con el Charlie de 21 años que llega al Dépor. “Muy pronto pisarás Riazor defendiendo los colores que llevamos en la sangre”, refrendaba su padre antes de darle un abrazo, ya con su hijo vestido de blanquiazul.

Charlie Patiño se suma desde hoy al Deportivo. El sueño ya es realidad, el de su abuelo, el de su padre y el suyo para devolver al Dépor donde merece, donde él apenas lo pudo ver.