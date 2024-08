Cinco o seis operaciones a la espera en el Deportivo

Con el anuncio oficial de la llegada de Charlie Patiño al Deportivo no se le acaba, ni mucho menos, el trabajo a la dirección de fútbol blanquiazul encabezada por Fernando Soriano. El Dépor pretende contratar un delantero, un extremo y, en menor medida, un central antes del 31 de agosto, además debe buscar destino a los tres futbolistas con los que no cuenta y siguen en Abegondo. Se trata de Iano Simao, Raúl Alcaina y Berto Cayarga. El último, el asturiano, es al único al que le resta tan solo un año de contrato y ya conoce su situación desde el pasado mercado de invierno. Saldrá despedido y bajo acuerdo de rescisión entre las partes en el momento en el que el que arribe el jugador de banda pretendido para darle relevo a Yeremay, Mella, Davo e incluso Luis Chacón. El lateral y el delantero están vinculados al equipo coruñés hasta 2026 y la idea es que se marchen a préstamo a equipos de Primera RFEF. El que más pretendientes tiene es el valenciano, por él que se han interesado gran parte de equipos de la categoría. El Murcia es el que más ha insistido para llevárselo, uno de los equipos con mayor poder económico. Se irá en cuanto llegue a A Coruña el anhelado ariete. Iano es el único que está inscrito, pero tiene su puesto en el aire. En la cantera no se esperan más salidas a Primera o Segunda RFEF tras las cesiones de Diego Gómez, Pablo Muñoz, Brais Suárez, Mario Nájera y Martín Ochoa.