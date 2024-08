Los fichajes del Dépor entran a fuego lento

El inicio de temporada del Deportivo no ha sido el esperado después de dos derrotas consecutivas que levanta las primeras dudas sobre la escuadra que dirige Imanol Idiakez. Si bien el técnico busca agarrarse a esos brotes verdes existentes y presentes en ambos encuentros, el casillero de puntos está a cero a falta de una semana para cerrar el mercado de fichajes. El vasco espera refuerzos y además de Charlie Patiño, Fernando Soriano trabaja en dos incorporaciones más, por lo menos. De momento, el easonense ha apostado por dar continuidad al equipo que logró el ascenso, aunque con dos variantes: Mario Soriano y Petxarromán. En las dos primeras jornadas Idiakez apostó por los mimos once jugadores de inicio. Nueve de ellos lograron el ascenso hace solo unos meses y se ganaron la oportunidad de demostrar su nivel en el salto de categoría. Mientras, las nuevas incorporaciones, entran poco a poco en los planes de Imanol, aunque cada uno es un caso particular.

Mario Soriano

El mediapunta es, hasta ahora, el gran refuerzo en cuanto a impacto y rendimiento en el once titular deportivista. Su participación desde el principio es indiscutible e Idiakez ha cambiado a uno de sus fijos (Barbero) para hacerle hueco. El viernes, incluso modificando el esquema y retrasando al de Alcalá a la medular para que todos sus atacantes puedan convivir al mismo tiempo. En los dos encuentros de liga, Mario ya ha dejado detalles del futbolista que es. Entre líneas, indescifrable para los rivales. Cerca de la base, un acelerador de las acciones. Y aunque hay que pedirle que sume también goles y asistencias, su aporte es indudable en solo dos jornadas.

Álex Petxarromán

El lateral derecho donostiarra fue una de las caras destacables de la pretemporada por su adaptabilidad a distintos roles. Actuó en el centro del campo, como lateral largo, juntándose a centrales o ayudando a José Ángel en el centro aunque partiese desde fuera. No obstante, cuando la pelota echó a rodar en competición oficial, su rendimiento no ha sido igual de alto y está lejos de lo esperado. Idiakez le dio la titularidad en la derecha ante la baja de Escudero, pero fue el sacrificado en El Alcoraz después de 45 minutos y un penalti en contra que evidenció alguna de sus carencias sin balón, pues no es un especialista defensivo. Puede ofrecer otras respuestas a su entrenador, aunque deberá dar un paso al frente si quiere consolidarse en el equipo titular.

Omenuke Mfulu

El centrocampista ex de la Unión Deportiva Las Palmas fue uno de los últimos en incorporarse a la expedición y se perdió gran parte de la pretemporada. Compite por un hueco con un indiscutible como José Ángel Jurado y de momento solo ha sumado 12 minutos después de entrar en los momentos finales frente al Huesca. Es un jugador con el que hay ciertas expectativas y por su estilo de juego podría hacer posible la convivencia de Mario Soriano, Lucas, Mella y Yeremay por detrás de Iván Barbero. Sin embargo, en el Teresa Herrera mostró que todavía le faltaba un punto físico. Después de dos jornadas, su versión óptima está más cercana.

Luis Chacón

El mediapunta eumés fue el primero en llegar y, de momento, uno de los últimos en la lista de prioridades de Imanol Idiakez. Después de una pretemporada en la que mostró su polivalencia ofensiva y su olfato, Idiakez solo ha recurrido a él en los instantes finales del encuentro ante el Huesca. No jugó frente al Real Oviedo. Deberá aguardar a una oportunidad más completa en cuanto a minutos pues la competencia en su posición es enorme. En El Alcoraz entró en el frente de ataque, partiendo desde la banda izquierda.

Helton Leite

El guardameta brasileño aguarda su turno a la vez que apura su estado físico para ponerse a disposición de Imanol Idiakez. El técnico vasco explicó días después de su llegada que necesitaría algunas semanas para ponerse a punto después de un verano en el que, aunque entrenó en solitario, pagó las dificultades de hacer la pretemporada sin equipo. Tras dos derrotas, podría ser una de las novedades en el próximo once, aunque Germán Parreño no pudo hacer mucho más en ninguno de los tres goles encajados. Por su trayectoria y currículum hay expectativas altas en cuanto a su nivel.

Rafa Obrador

El lateral zurdo fue el último en llegar. Idiakez, que prefiere dar tiempo a las novedades a adaptarse, no optó por él ni de inicio ni como revulsivo en El Alcoraz tras apenas dos entrenamientos con sus compañeros. Es un futbolista que, por la naturaleza de su posición y la lesión de Sergio Escudero, entrará en el once titular tarde o temprano para poder devolver a Ximo al carril diestro. No obstante, lleva poco tiempo en A Coruña y necesitará tiempo para asentarse al plan de juego de Idiakez. Su estado físico no genera dudas, pues hizo la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid e incluso tuvo minutos en la gira por Estados Unidos que hizo el conjunto blanco.

A la espera de su turno

Imanol Idiakez ha utilizado en dos partidos a 16 futbolistas de su plantilla. De momento, Jaime Sánchez, Dani Barcia, Iano Simao, Rubén López, Pablo García y el mencionado Obrador, entre los jugadores de campo inscritos, no han tenido minutos. Tampoco los cancerberos Eric Puerto y Helton. Son los futbolistas que aguardan su turno para poder mostrarse en la categoría de plata. Entre ellos, tan solo el chiclanero tiene experiencia en el pasado en Segunda (32 partidos con el Sabadell).

Semana larga para recibir al Racing

Imanol Idiakez programa una semana con seis días de trabajo para preparar el segundo partido de liga en Riazor. Será el domingo a las 17.00 frente al Racing de Ferrol, equipo que ha sumado un punto en competición tras un empate y una derrota. El técnico vasco buscará sumar su primera victoria tras un inicio difícil con dos derrotas ante Real Oviedo y Huesca que dejan a los blanquiazules en la zona baja de la tabla. Es pronto y todavía quedan otras 40 jornadas, pero la escuadra deportivista querrá empezar a sumar puntos a su casillero y lograr esa primera victoria que elimine por completo los nervios del cuerpo. La plantilla, como es habitual, trabajará a partir de las 10.30 en el campo de Abegondo y tendrá sus seis sesiones, en principio y salvo cambio de última hora, en la ciudad deportiva. El club espera una gran entrada en Riazor para el primer enfrentamiento del curso entre dos equipos gallegos.