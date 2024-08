Descanso para el Dépor Abanca pendiente de Lucía

El Dépor Abanca no se vino con malas sensaciones del amistoso de Salamanca, a pesar de caer 1-2 ante el Valencia. El equipo de Irene Ferreras dio la cara, a pesar de las bajas y de los dos penaltis que le señalaron en contra. Incluso llegó a igualar la contienda en la segunda parte. Eso sí, todo quedó empañado por la lesión de Lucía Rivas, quien en un gesto vio que no podía seguir disputando el duelo. La canterana, internacional sub 17 y habitual en el primer equipo, se puede enfrentar a una baja de larga duración. El equipo de Irene Ferreras disfruta de dos días de descanso y tendrá que regresar mañana a los entrenamientos con la vista puesta en el amistoso ante el Real Madrid en Viveiro.