Dunia Dahmouni, citada por Marruecos sub 17

Duhnia Dahmouni, delantera del Orzán sub 21 y que está haciendo la pretemporada con el Dépor Abanca B, ha sido convocada por la selección marroquí sub 17 para participar el North African Football Union Tournament en Túnez del 1 al 8 de septiembre. No es la primera vez que es citada con este combinado, pero sí es una más de las canteranas deportivistas que han tenido presencia en los últimos tiempos con diferentes selecciones nacionales. Lucía Rivas, Elena Vázquez, Antía Veiga y Claudia Sande han jugado con España y Michi Apostol con Venezuela. Marina Artero y Olaya, cedidas esta temporada al primer equipo por parte del Athletic y Real Madrid, jugarán el Mundial sub 20.