Obrador: "El Dépor es un gran lugar para crecer"

Rafa Obrador se presentó como nuevo jugador del Deportivo después de varios días en A Coruña en los que se ha sorprendido por la buena acogida del vestuario. El canterano del Real Madrid llega cedido por una temporada después de escoger la opción blanquiazul por encima de otras. “Tuve varias ofertas que estaba barajando, pero creo que el Dépor es un gran lugar para crecer. Tuve la oportunidad de jugar en Riazor como visitante hace dos años y la afición me sorprendió mucho”, expresó en la ciudad deportiva de Abegondo. La cual, además, le ha "sorprendido" en su primera impresión: "Las instalaciones son de un gran nivel. El grupo es lo que más me ha sorprendido, son jugadores veteranos y a un chaval joven le han acogido rápido".

El futbolista balear se pone ya a disposición del Imanol Idiakez tras cumplir su primera semana en el club: “Físicamente estoy bien. He estado entrenando en pretemporada con el Castilla. No he parado en pretemporada. Llevo una semana aquí y me encuentro bien física y mentalmente. Con el míster hablamos un poco de mi rol y espero aportar lo máximo”. Ahora bien, debutar "es decisión del míster", aunque le "encantaría" por poder hacerlo en un "estadio histórico con una afición cercana".

Además, se describe como "un jugador polivalente" quese puede "adaptar a las necesidades del equipo" según los distintos contextos del juego. Desde "dar profundidad" o jugar "por dentro".

Obrador competirá con Ximo Navarro por hacerse con la titularidad en el carril izquierdo. Aunque lleva poco tiempo, ya ha tenido la oportunidad de tener una primera toma de contacto con Idiakez: “Hemos hablado de que es importante defender. Soy lateral y ahí tengo un margen de mejora. También aportar profundidad al equipo en ataque”. Además, espera adaptarse rápido a las cosas que le pide el técnico: “Cuando se me necesite estaré. Yo al final entrené dos días y Ximo lo está haciendo muy bien, es normal”.