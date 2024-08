Ayaka, en la fase final de su recuperación y bajo contrato

No todo son noticias negativas en la enfermería blanquiazul en un verano en el que el equipo de Irene Ferreras ha sido duramente castigado. La madrileña tendrá, por lo menos, cinco ausencias en el debut liguero frente al Barcelona el próximo fin de semana (ocho de septiembre), aunque poco a poco la japonesa Ayaka Noguchi va viendo la luz. La jugadora nacida en Saitama se rompió el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda hace siete meses. Después de una larga recuperación, la centrocampista entra ya en la fase final de la misma. Hace tiempo que se le ve por el césped de Abegondo, aunque su vuelta todavía no tiene fecha definida. El club no llegó a anunciar su renovación, presente en su contrato con el ascenso como en el caso de otras futbolistas, como Ana de Teresa, pero estará a disposición de Irene cuando se recupere.

Será junto al regreso de Henar los dos respiros que obtenga la entrenadora. A la mediocentro asturiana le queda todavía en torno a un mes para su vuelta. Esta mañana Lucía Rivas estuvo en Abegondo con sus compañeras, volcadas con la joven canterana, que se perderá prácticamente todo el curso. Para el debut tampoco estarán Olga y Marina Artero, concentradas en el Mundial sub 20 con la roja.