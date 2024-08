Charlie Patiño: "Es un honor estar aquí y un orgullo para mi familia"

Charlie Patiño ya habla como jugador del Deportivo. De momento, en inglés, aunque ya ha empezado a tomar clases de español para agilizar su adaptación. Aunque en el fútbol los buenos necesitan pocas palabras para entenderse y el jugador nacido en Watford ya levanta la mano para cumplir su sueño: “Es un gran privilegio para mí, toda mi familia ha animado al equipo y conocéis la conexión, estoy encantado de estar en un club histórico”. El nuevo centrocampista, que viene para "cerrar la medular", tal y como explicó Soriano, está deseoso por jugar: “Me siento muy bien. He hecho una buena pretemporada, ahora espero conocer a mis nuevos compañeros, y cuerpo técnico, con ganas de conocer Riazor”.

El ya exjugador del Arsenal creció viendo al Deportivo desde Londres. Su abuelo, coruñés y migrante en Inglaterra, le transmitió la pasión por el club. Ahora cumple su sueño de vestir la elástica blanquiazul. "Mi abuelo cuando yo era pequeño era el que veía muchos partidos. Era un gran fan del Deportivo. Ahora me ve aquí y espero que pueda venir a verme jugar, tengo ganas de que eso suceda", explicó. A lo que añadió que su familia se siente muy orgullosa de verle como deportivista: “Mi familia está muy orgullosa de mí. Me ha apoyado en todo. Estoy muy contento de todo ese apoyo. Es un honor estar aquí y un orgullo para la familia”.

Fernando Soriano explicó cómo surgió un fichaje que, en palabras de Patiño, fue una oportunidad imposible de decirle que no: "Cuando surgió no pudimos rechazarla". Un movimiento que se coció a fuego lento y en el que todas las partes hicieron por su llegada como jugador "libre", según el director deportivo. “Esta opción apareció hace tiempo. Un compañero de trabajo comentó la situación de Charlie, una situación que había ocurrido. Era un jugador que conocíamos. Yo había coincidido con su agente antes y la confianza hizo que pudiera preguntar por él. Al principio era una opción bastante complicada. Hubo una ligera oportunidad. Charlie tenía claro que si no salía a un equipo Premier solo quería ir al Deportivo. Las condiciones han sido muy favorables, viene libre, creíamos que era conveniente realizar el esfuerzo".

El centrocampista también habló de su paso por Blackpool y Swansea. Sus últimas dos cesiones, en las que sumó más de 60 partidos: "Fue una experiencia muy buena. Aprendí muchísimo. Sobre todo por la necesidad de pelear por tres puntos. Fue excitante y una gran oportunidad"

También habló de Lucas Pérez. Coincidieron en tiempo en el Arsenal, cuando Patiño apenas era un juvenil que despuntaba en las inferiores gunners. No obstante, no llegaron a conocerse porque adultos y jóvenes entrenan en espacios diferentes. “Era muy joven y no coincidimos. Pero lo vi ayer y es una gran personalidad en el vestuario. Estoy muy contento de poder jugar con él. Es un gran líder”, relató.