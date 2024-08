Eneko Jauregui: “Hace un año el Deportivo me quiso fichar, pero decidí quedarme en casa”

Eneko Jauregui (Múgica, 1996) llega como goleador del Racing de Ferrol a Riazor, un estadio que hace un año pudo ser el suyo cuando lo quisieron fichar los coruñeses. El ariete, ex del Amorebieta y ahora en el Racing de Ferrol, analiza el derbi de dos equipos con puntos escasos.

¿Cómo le va en el Racing?

Bien. Al principio me costó un poco porque cuando vine empecé aparte y luego tuve un percance porque murió mi abuelo, me marché y tuve que volver a empezar otra vez. Al asentarme, ha sido todo muy fácil. Estoy muy a gusto.

El Racing da espacio a los jugadores, la exigencia es gradual...

Todo el mundo aquí lo tiene en cuenta. Es un club en crecimiento y yo quiero crecer. Me viene muy bien, estoy bastante contento.

Han competido, pero tienen un punto. ¿Cómo se lleva?

Ante el Granada fue un partido muy disputado. Tenemos la plantilla aún sin cerrar y cuesta trabajar. Cuando llegue la gente nueva y estemos ya todos en el mismo barco, las cosas se pulirán e irán a mejor.

Es un poco caos esa situación, ¿no? Pero le ocurre a todos...

Es un poco lío porque hay gente que la primera jornada la juega en un equipo, la cuarta con otro. Hay muchos sin equipo y luego te tienes que incorporar. Es un poco caos, pero es lo que hay.

¿Le ‘tira’ el derbi?

Da gusto jugarlos, es una motivación extra. Y Riazor es un campazo, con mucha historia, da gusto jugar en sitios así. A Malata también, cuando viene toda la gente, que se nota mucho. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido.

¿Le pidió alguna referencia a los veteranos?

No, la verdad que si te estoy sincero, no he preguntado nada sobre eso, es mejor vivirlo en directo.

El Racing lleva un punto, pero usted dos goles. ¿Cómo mezclan esas dos sensaciones?

Muchas veces empiezas ganando partidos y luego nada. Acaba de empezar todo esto y estamos tranquilos, mejorando. Eso sí, tenemos ganas de empezar a sumar de tres en tres, se agradece y hace falta.

Tampoco sirve para nada ponerse nervioso en la segunda o tercera jornada de liga, ¿no?

No es beneficioso, esto es una carrera larga y acaba de empezar. Hay que tomárselo con calma, pero haciendo las cosas bien y cuanto más puntos al principio, mucho mejor.

¿Ya les ha dicho algo Cristóbal del Dépor? ¿Alguna referencia?

No, siempre analizamos a los rivales, trabajamos en función de lo que dice el míster. Mañana (por hoy) tendremos un entrenamiento y seguro que lo trabajaremos.

¿Pudo fichar por el Dépor en alguno de los últimos veteranos?

Sí, hace un año hubo la posibilidad de que fuese para allí, pero justo me pilló en un momento que estaba en el Amorebieta, en casa, con amigos, y quería seguir. Quería darle continuidad en Segunda al año que había hecho allí. Esa fue la razón. Se agradece que te llamen clubes así, pero quería seguir en casa.

¿Piensa ya en algún gol el domingo? ¿Lo visualiza?

El delantero siempre quiere ayudar y con goles. Sería espectacular volver a marcar y celebrar en un estadio como Riazor.

Parece que solo los miden por eso, por las estadísticas...

Así es el fútbol. Tenemos que trabajar para meter todos los goles que podamos. Siempre se miran los números.

