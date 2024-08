El Deportivo cierra el mercado con la salida de Rubén al Barça

Cuando el Deportivo atisbaba la orilla de más de tres meses de mercado llegó la última ola y tuvo que surfearla. El club coruñés, además de liberar el excedente de su plantilla, dedicó el último día a finiquitar todos los trámites de su novena incorporación, Juan Gauto, y sobre todo a cerrar la salida de Rubén López al Barcelona. A última hora de la mañana del viernes los dos clubes empezaron a intercambiar los papeles para pulir un acuerdo que tenía como base una cesión con opción de compra de entorno a cinco millones. A esos dos vectores de la operación se le añadía una opción de recompra y otra de tanteo para los coruñeses y una penalización si el pivote de Silleda no gozaba de protagonismo con el filial blaugrana (incluso lo puede recuperar en enero), unas condiciones que ya había introducido el Dépor en las cesiones de Diego Gómez, Nájera, Iano, Alcaina, Ochoa, Pablo Muñoz y Chacón.

Luis Chacón y Raúl Alcaina, ayer. | / IAGO LÓPEZ

Casi al final de la mañana empezaba a cerrarse el último maremoto del mercado después de un entrenamiento en el que ya estuvo Bouldini, pero no así Gauto. El octavo y el noveno fichaje. La salida de Rubén López estaba latente. Eran tres los días que llevaban abiertas unas negociaciones que para el Dépor no eran prioritarias y ante las que, al principio, se mostró reticente. Una vez accedió, el equipo culé quiso añadirle al préstamo una opción de compra que el coruñés pretendía que se acercase al valor de su cláusula de rescisión, que es de diez millones de euros. Finalmente, el Barça deberá pagar en torno a la mitad de esa cantidad si desea hacerse con sus servicios en 2025 cuando ya lleve casi un año en la casa culé. La operación pasó por altibajos y se reactivó en las dos últimas mañanas en Abegondo. La primera, la del jueves, para que el Dépor accediese a negociar con el Barça y la segunda, para que acabasen acordando el valor de la opción de compra y el resto de cláusulas. La tarde sirvió para finiquitar una operación con cierta complejidad.

Más allá del movimiento del Barcelona y del escaparate que supone jugar en este club, los últimos movimientos en el mercado le acabaron cerrando a Rubén López el camino de Riazor. La permanencia de Hugo Rama en la plantilla y el fichaje de Charlie Patiño convertían, de facto, al de Silleda en el sexto pivote de la plantilla del Dépor en Segunda. Idiakez confió en él la campaña pasada y esta pretemporada y se la volvió a reiterar estos días, pero en las dos primeras jornadas de liga no había disfrutado ni de un minuto. Rubén contaba con ficha del Fabril, pero la campaña pasada apenas cató la Segunda RFEF y volver era un paso atrás.

Rubén no estará en el Dépor 2024-25, pero sí tendrán un hueco los ocho de los nueve fichajes que conforman una plantilla de 22 futbolistas del primer equipo, con los refuerzos de dos jugadores que han sido inscritos con el Fabril, pero que no lo van a tocar. Es el caso de Rafa Obrador y de Charlie Patiño, procedentes de Real Madrid y Arsenal. Además de estos dos últimos, Soriano contrató durante este verano a Luis Chacón, Álex Petxarromán, Sergio Escudero, Omenuke Mfulu, Helton Leite, Mohamed Bouldini y Juan Gauto, aunque el primero se va cedido a la Cultural. El argentino fue el último que se anunció a media tarde en una operación que le trae a préstamo con opción de compra. Ninguno de los dos clubes reveló la cuantía para quedárselo en propiedad que podrá ejecutar el Dépor voluntariamente, pero no será menor, ya que el Basilea pagó 4,2 millones de dólares por el 85% de su pase hace tan solo unos meses y le hizo un contrato hasta 2028.

A estas caras nuevas hay que sumar la de Soriano, quien regresó de la cesión en el Eibar y renovó hasta 2028. Idiakez ya tiene a la plantilla con la que pretende salvarse y soñar.

El Deportivo cierra el mercado con la salida de Rubén al Barça

Sale Luis Chacón, el primer fichaje del verano

Más allá de por los fichajes, el día de ayer fue ajetreado en Abegondo y en la plaza de Pontevedra por la cantidad de jugadores que se marcharon cedidos en el último día en busca de minutos y para aligerar la plantilla, entre ellos Rubén López. Tras el adiós un día antes de Berto Cayarga al Real Unión, el que abrió ayer la veda fue Iano Simao, quien puso rumbo al Arenteiro, club con el que había una cesión pactada desde hace días y donde coincidirá con Diego Gómez. El lateral ya ni saltó al césped de Abegondo por la mañana y se llevó sus pertenencias. Hizo lo mismo Raúl Alcaina, quien acabará jugando bajo la misma condición y con opción de compra en el Real Murcia, uno de los equipos más potentes de la Primera RFEF. La salida más sorprendente es la de Luis Chacón, que jugará en la Cultural. El eumés fue el primer fichaje de este verano, pero tras la pretemporada, no acaba perteneciendo a la plantilla de Imanol Idiakez.

Sin el central que hubiera sido el décimo

Desde hace semanas el Deportivo tenía claro que las prioridades pasaban por contratar un lateral izquierdo, un delantero, un extremo, un pivote y, en menor medida, un central. Así fueron sumándose Helton Leite y Rafa Obrador y, en la última semana, Charlie Patiño, Mohamed Bouldini y Juan Gauto. Fueron días intensos en los que siempre quedaba la idea de rastrear el mercado a última hora ante la posibilidad de reforzar el centro de la zaga. Finalmente, no se dio el paso y Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Barcia y Jaime serán las opciones.