Idiakez: "Si Rubén se queda tendrá minutos, que lo haga no depende de mí"

El mercado de fichajes no le hace "nada de gracia" a un Imanol Idiakez que volvió a mostrarse contrario a que finalice tan tarde y con la temporada ya empezada. "El mercado es el mercado. Todo puede pasar cuando esto está abierto. A veces es un mercadillo y por desgracia todo el mundo se mueve y mueve cosas. A los jugadores los marean, todos mueven a todo el mundo y es difícil preparar un partido así", expresó el entrenador blanquiazul, que habló directamente de la situación de Rubén López. Técnico y jugador hablaron largo y tendido durante casi 10 minutos tras acabar el entrenamiento. Su futuro, con una oferta del Barcelona B, está en el aire: "Si se queda, tengo claro que tendrá minutos, por su actitud y porque siempre nos da cosas. Si no se queda, desearle lo mejor. No depende de mí".

Sobre el de Silleda expresó su punto de vista ante la posibilidad de que salga cedido con o sin billete de vuelta: "He hablado con él ayer y hoy. Hablo cada vez que haga falta. Es un chico maravilloso. Comentábamos con el tema de los cedidos el ser capaces de encontrar lo que sea bueno para todos. Primero está el Dépor pero casi por delante la propia persona". A lo que añadió que hay que buscar un punto en común que beneficie a todas las partes: "Rubén es un deportivista de nacimiento. Todos creemos que será futbolista importante del Dépor, es mi deseo y lo sabéis. Ahora hay que encontrar ese punto para que todas las partes encuentren su lugar".

Preguntado por el mercado de futbolistas a última, Idiakez insistió que no se refería a Rubén, aunque reconoce que existe la opción de que salga: "En el caso de Rubén, hay una petición de un club de incorporarlo cedido y luego está la voluntad. Hay una querencia del Barça porque vaya allí y una querencia de que Rubén por nuestra parte sea futbolista nuestro".

Uno de los jugadores cuyo futuro está en duda es Luis Chacón, un tema con el que "está Fernando" al igual que con el resto de entradas y salidas de última hora. No obstante, expresó que le esperaba frente al Racing de Ferrol: "Cuento con él para el domingo".

Charlie Patiño y Bouldini, las novedades esperadas para el domingo

Imanol Idiakez podrá con Charlie Patiño este fin de semana, aunque el técnico cree que necesitará tiempo para adaptarse a un contexto muy diferente al que tenía en Londres: "Nos ha dado poco tiempo, es un poco lo que sabíamos. Es un jugador muy joven, en plena progresión y vamos a darle tiempo para que se integre y se adapte, coja un piso, se asiente, entienda lo que hacemos. De físico está bastante bien. Hay otras cosas".

Además de Bouldini, llegará el argentino Juan Gauto. Y, en principio, nada más: "Creo que no espero nada más, de verdad. Todo puede pasar. Pero no creo que nos ofrezcan a Messi. No quiero engañaros. Yo intento centrarme en el Racing de Ferrol. Si no con todo esto te despistas.

También comparó los distintos ritmos de las últimas incorporaciones, siendo Obrador el que más posibilidades tiene de entrar en el equipo: "Son diferentes opciones. Obrador lleva un tiempito y vamos a ver el nivel físico. Bouldini viene en buenas condiciones y Patiño también bien. Es más valorar otro tipo de cosas". Ante el Racing, eso sí, pone "los cinco sentidos", aunque sabe que "es difícil" con todo lo que conlleva el mercado. El Dépor busca sus primeros tres puntos de la temporada y hay cosas que mejorar: "Los tres goles que hemos encajado son mejorables. El equipo está mentalizado. Los errores nos han penalizado y vamos a intentar acertar. El partido del Oviedo está marcado por un gol muy rápido y el otro día por un gol en el final que fue un poco cruel. Apoyar a los jugadores porque están haciendo las cosas bien"