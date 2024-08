Juan Gauto, noveno fichaje del Deportivo

El Dépor ya tiene a la novena cara nueva para el proyecto de Segunda. Juan Gauto se convierte en la última contratación del equipo coruñés a unas horas de que se cierre el mercado. El argentino, criado en Huracán y perteneciente al Basilea, llega cedido con opción de compra para ser ese extremo que lleva el Dépor buscando todo el mercado de fichajes. El club coruñés no ha revelado la cuantía de esa opción para quedárselo en propiedad que podrá ejecutar voluntariamente a final de temporada, pero no será menor, ya que el Basilea pagó 4,2 millones de dólares por el 85% de su pase hace tan solo unos meses y le hizo un contrato hasta 2028. De 2004 e internacional sub 20, lleva desde ayer en la ciudad y se espera que mañana conozca Abegondo y se entrené con sus nuevos compañeros. Parece complicado que entre en la lista de convocados ante el Racing de Ferrol.

Puede jugar por ambas bandas, aunque su posición preferida es partiendo desde la izquierda, una plaza con múltiples pretendientes en el Deportivo. Tras dar el salto a Europa, jugó 22 partidos la pasada temporada en la liga suiza con uno de los gigantes de la competición, como es el Basilea. Mil minutos en los que casi siempre le tocó salir desde el banquillo, en escasas fue titular.

Juan Gauto es la novena incorporación del Deportivo tras Luis Chacón, Álex Petxarromán, Sergio Escudero, Rafa Obrador, Omenuke Mfulu, Helton Leite, Charlie Patiño y Mohamed Bouldini. El Dépor se da por servido con lo que ha atado en estos meses en un mercado que baja la persiana esta medianoche.