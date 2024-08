Raúl Alcaina, cedido al Real Murcia con opción de compra

Raúl Alcaina jugará cedido en el Real Murcia hasta final de temporada. El ariete, que llegó en enero al equipo blanquiazul, no entraba en los planes en Segunda División y su salida llevaba pendiente varias semanas, a la espera de que llegase un delantero. Se marcha por una temporada, aunque el cuadro grana se guarda una opción de compra.

El delantero nacido en Museros disputó 13 encuentros con la camiseta blanquiazul y anotó tres goles, casi siempre partiendo como suplente desde el banquillo. Solo disputó dos como titular y terminó la temporada lesionado, lo que le impidió hacer la pretemporada con el primer equipo. Físicamente no llegó a tiempo para el Teresa Herrera, por lo que este verano no pudo jugar ningún encuentro, ya que el club no llegó a inscribirlo en LaLiga para jugar en Segunda División.

Con pasado en el Levante, Castellón o Alcoyano, club del que llegó traspaso a Riazor, tiene contrato hasta 2026, por lo que todavía tendría una temporada más de vinculación tras su regreso.