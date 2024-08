0-1 | Estreno agridulce para un Fabril que acabó desfondado

El Fabril se quedó con las manos vacías después de un buen estreno en el que mereció mucho más. Un gol de Mario Rivas en el primer tiempo sentenció un encuentro en el que los pupilos de Gilsanz tuvieron ocasiones de sobra para empatar, pero les faltó puntería y una pizca de suerte.

El filial coruñés saltó como un relámpago al césped de Abegondo y en los primeros compases sometió al Ávila. La energía que desprendía el cuadro de Gilsanz en cada acción y el ritmo que imprimía al juego era difícil de igualar, pero no fue capaz de transformar esa superioridad inicial en goles. Tuvo varias situaciones para anotar. Principalmente gracias a las acciones de Darío Germil y Guerrero, quien atacaban con rapidez el espacio ante una defensa que sufría los envíos largos de Aarón Sánchez y Marotías. No obstante, en el último contacto les faltó un pelín de precisión y sutileza a los pupilos de Gilsanz.

En el nuevo Fabril, Luisao, uno de los primeros en llegar este verano, se situó en la zona del mediapunta. Cada vez que aparecía generaba peligro gracias a su calidad y su capacidad para girarse entre líneas. No obstante, todas sus buenas acciones se quedaban en agua mojada al no encontrar ese último buen contacto. Unas veces por no fiarse de su zurda, otras por buscar un regate extra. El peligro estaba ahí cuando se juntaban los de arriba, incluso Alfaro dejó dos buenos disparos de media distancia. Pero el primero en golpear fue el conjunto rival.

El Real Ávila tuvo claro su plan. Esperaba, aguantaba y cuando podía corría. El Fabril, que defendía con un bloque muy alto, cerraba espacios y no saltaba al poseedor, lo que a los 24 minutos permitió un avance demasiado sencillo. Llopis condujo desde su área hasta campo rival ante la persecución de Germil. La jugada derivó en un centro bien despejado, pero en el rebote, Mario Rivas aprovechó un balón llovido para sacar una volea que impactó en Marotías, con tan mala suerte que el contacto desvió el esférico, imposible para Alberto.

El gol noqueó al Fabril, que llegó a tener un mano a mano de Germil ante De Pablo. El 9 la picó perfecta, pero la pelota se fue ligeramente desviada. 0-1 al descanso.

La sociedad Guerrero-Germil dio mucho al equipo coruñés en su estreno. Nada más iniciar la segunda mitad, el juvenil volvió a dejar un pase de la muerte para el ariete, que tras golpear de primeras la envió de nuevo fuera. Se lamentaba el ex del Compostela. Hizo todo lo posible y solo la mala fortuna le alejaba del gol.

Óscar GIlsanz tuvo que buscar soluciones en el banquillo ante la falta de gol. El Fabril tenía el control, pero seguía sin ser capaz de abrir a un Ávila muy ordenado que desde muy pronto empezó a mover el banquillo para resguardarse más. Dylan Iglesias fue el primero en entrar por un Guerrero ya acalambrado tras una buena actuación. Poco después, Mardones y Noé le acompañaron. Precisamente, en una de las primeras acciones del lateral diestro, Mardones fue derribado en el interior del área, pero el logroñés Morato Vega no vio nada punible.

El Fabril se desfondó en busca de una igualada que no llegó. Alberto, con una parada antológica, salvó y mantuvo en pie al filial coruñés al filo del minuto 90. A balón parado y ya en el tiempo de descuento, Alfaro aprovechó un rebote para cazar una volea. Pero cuando Abegondo ya celebraba, apareció Álvaro de Pablo para salvar el 1-1 y tumbar a un buen Fabril que, pese al dominio, se quedó con las manos vacías en su estreno liguero.