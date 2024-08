El Deportivo, a ganar para evitar el primer vértigo

Septiembre anuncia el fin de las vacaciones, del mercado de fichajes y también de las distracciones. Sirve de punto de partida para nuevos propósitos, cambiar la dieta o volver a hacer ejercicio después de aprovechar cada rayo de sol en la playa. Pero obliga, también, a empezar a revisar las cuentas pendientes, y ni a Deportivo ni a Racing de Ferrol, de momento, le salen positivas. Llega pronto el derbi de las rías y es que ambas escuadras se miden en la jornada tres después de que los coruñeses no hayan logrado sacar ni un solo punto en los dos primeros envites. No está tampoco para tirar cohetes el cuadro de Cristóbal Parralo, que suma un empate y una derrota. En realidad, ambos equipos comparten semejanzas y sensaciones: seguramente hayan merecido más, pero si quieren evitar que el murmullo les persiga, deberán empezar a sumar de tres.

Necesitado y centrado. Así asume el equipo de Imanol Idiakez un partido en el que no puede volver a repetir los errores que le han condenado hasta ahora. El salto a Segunda División no es sencillo y a los blanquiazules, de momento, se les atraganta. Más, después de una semana demasiado larga en todos los sentidos. Entre Huesca y este domingo han cambiado más de media docena de nombres. No podrá contar con todos el técnico vasco.

Se espera algún cambio en el once titular deportivista, aunque el técnico easonense no es de los que se vuelve loco con las rotaciones ni si quiera tras una derrota. Los buenos minutos de Iván Barbero en El Alcoraz invitan a pensar que pueda ser de la partida, junto a Obrador, la otra novedad previsible, desplazando a Ximo al carril diestro para recuperar esa buena pareja que forma con David Mella.

El sacrificado, además de Petxarromán, que no ha estado fino en el inicio de liga, sería Yeremay, quien ha arrastrado molestias musculares toda la semana. Se reincorporó al grupo a tiempo para el encuentro, pero si Idiakez se decide por Barbero, alguien debe caerse de la fórmula. Quizá, por el rival, en el día en el que más sentido tiene que encajen todos. La otra duda la pone José Ángel, quien también estuvo tocado tras llevarse un golpe ante el Huesca. Si no está al 100%, su hueco será para Mfulu. Patiño, de momento y pese a la expectación, deberá esperar su turno en el banquillo.

En frente, un Racing de Ferrol con las ideas claras y varias bajas capitales en la zaga. Naldo y Puric, ante las ausencias de Cabaco y David Castro, forman una dupla sólida en área propia, aunque no excesivamente veloz al espacio. El peligro del conjunto departamental lo protagonizan sus bandas, Dorrío y Chiki Borrego, dos balas. Eso sí, uno podría dejar su hueco a Manu Vallejo. El cedido por el Girona también puede actuar de segunda punta para romper el 4-3-3, pero el rendimiento de Manzanara como brújula, Señé de organizador y Luis Perea de llegador ha sido alto. Arriba, Jiménez, titular las dos primeras fechas, ofrece más velocidad; Jauregi, su recambio, amenaza en el área.