Un Fabril renovado con once fichajes se estrena ante el Real Ávila

Un Fabril renovado, en pleno cambio generacional y con más de una decena de fichajes arranca este sábado una nueva temporada que “ilusiona” al grupo frente l Real Ávila (18.00, por Youtube del RCD). Un recién ascendido que aspira a asentarse. “Es un ciclo ilusionante, nos debemos a mejorar a los futbolistas y acercarlos al primer equipo”, explicó Gilsanz, quien por cuarta temporada consecutiva, la segunda en la categoría, dirigirá al filial.

En total son once fichajes para afrontar una importante renovación. Fabián Urzain, Aarón Sánchez, Jaime Garrido, Dylan Iglesias, Íker Vidal, Bil, Fadil, Darío Germil, Damián Canedo, Luisao y Quique Fernández llegan para ayudar en ese paso intermedio y se suman a los jugadores que se quedaron y los juveniles que han subido. Entre ellos, Pablo García, de 16 años, quien alternará dinámica de primer y segundo equipo, aunque no va convocado y se marchará a la selección sub 17 a una concentración que arranca el día 1.

“Estamos en un proceso en el que el buen trabajo en Abegondo ha tenido una recompensa: hay jugadores que han llegado al primer equipo o han saltado un peldaño. Esos huecos se ocupan con el juvenil o el mercado, dependiendo del nivel competitivo, es un proceso necesario”, remarcó Gilsanz.

Óscar GIlsanz también analizó cuáles serán los objetivos de la temporada. Aunque reconoce que hasta que la pelota eche a rodar no podrá calibrar el objetivo real: “Aspiramos a ver un equipo capaz de jugar bien, competir, adaptarse cuanto antes a la categoría, porque tenemos fichajes que vienen del juvenil y o de Tercera y necesitaremos un tiempo de adaptación, aunque esta se consigue compitiendo”.