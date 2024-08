Una rivalidad de hermanos en Riazor: “Quien peor lo pasa es nuestra madre”

El Dépor y el Racing protagonizan una rivalidad vecinal que durante muchas décadas ha estado en reposo, casi apagada y por momentos olvidada. El descenso de los blanquiazules reavivó un enfrentamiento que cada vez que ambas escuadras se cruzan va a más. Este domingo se reencontrarán y, detrás de cada partido, se esconden muchas familias que con el paso de los años se han dividido a uno u otro lado de la provincia. El éxito del Súper Dépor y la hegemonía blanquiazul fueron un imán de atracción para muchos seguidores de Ferrol, que se decantaron por los colores blanquiazules antes que por los verdes. Es el caso de Jorge Prieto, que, a su lado, tiene el lado opuesto, su hermana Uxía, “socia desde 2007” del cuadro departamental.

“Cuando éramos jóvenes el pique era casi inexistente porque era difícil jugar ante el Racing. Solo algún amistoso. Es más, una vez fuimos hasta Monforte solo por ver un partido de pretemporada. Pero poco más que eso. Ahora es diferente”, explica Jorge, que añade que quien peor lo pasa “es nuestra madre” cada vez que ambas escuadras se cruzan. Una rivalidad que ha ido a más en los últimos años, desde que ambos equipos coinciden en la misma competición.

Ambos han vivido los últimos partidos en Primera RFEF en el campo, con una rivalidad sana en la que es mejor evitar el tema principal: “En el estadio hicimos la previa juntos. Esta semana no pasará, pero siempre la hemos hecho, con sus amigos y mis amigas, sin problema. Aunque del partido no hablamos porque nos enfadamos”.

No obstante, en época COVID vivieron un enfrentamiento en casa. “Ganó el Dépor y el que se cabreó fui yo porque no la aguantaba”, dice con humor Jorge. Aunque aquella noche acabó durmiendo fuera: “Tal fue el punto que me fui a Lugo, no aguanté en casa, y mi madre acabó cabreada”. Sin embargo, en el campo también hay lugar para el buen rollo: “En el descanso siempre nos juntamos en la jaula e intentamos sacar alguna foto”.

Ahora Jorge por trabajo vive en Ourense y la situación se lleva de manera distinta, aunque reconoce que no charlan “en toda la semana” y prefieren evitarse. “Esta no hablamos. Lo llevamos casi como si no fuéramos hermanos, después del partido uno llorará y otro reirá”, explica él.

Jorge y Uxía Prieto en Riazor, separados por la jaula que divide locales de visitantes / Cedida

Así surgió su afición a Dépor y Racing

Que ambos sigan a equipos distintos tiene sentido en una casa que no era “muy futbolera” hasta que ellos llegaron. Sin embargo, hubo un momento en el que ambos acudían juntos a A Malata. “Yo siempre fui del Dépor. Pero siendo de Ferrol, si querías ver fútbol, tenías que ir al Racing. Como no me llevaban casi nunca a Riazor, excepto dos o tres veces al año me hice socio, pero era del Dépor. Después hubo que separarse, no aguantas tanto cántico en A Malata (se ríe). A partir de los 18 que pude ir a los partidos al tener coche”, relata Jorge.

La historia de Uxía, sin embargo, es de amor puro por un Racing en el que ahora se palpa el movimiento en la calle y en la comarca. Aunque no fue un camino de rosas. “Yo soy socia desde 2007 aproximadamente. Pasamos mucho frío en lugares como Paiosaco, Somozas... Hemos vivido mucho barro”, relata. Ahora todo eso tiene recompensa. El cuadro departamental vive un momento histórico. “Poder ir con ambiente es como un sueño, ya no por los días de partido, sino que yo ahora estoy en el centro y veo un montón de camisetas verdes, antes no pasaba. Yo viví al equipo en Segunda antes, pero la ciudad no estaba tan enganchada”.

“La rivalidad entre Dépor y Racing es histórica. Yo creo que en A Malata la afición antes era muy familiar. Se heredaba esa rivalidad del pasado, pero en A Coruña era inexistente. Para los deportivistas la rivalidad es con el Celta. Ahora quizá nos tienen un poco más presentes”, explica Uxía. Jorge no lo ve igual y cree que del lado blanquiazul se sigue sin dar gran importancia: “La gente del Dépor que somos de Ferrol sí que lo tenemos más presente que quizá la gente que es de A Coruña. En la propia semana se les tiene presentes, pero el resto del año no mucho”.

El Dépor y el Racing se reencuentran en Segunda tras varios enfrentamientos en Primera RFEF. Por fin, y después de casi cuatro décadas, lo harán en el fútbol profesional. No se veían las caras desde 1979. Entonces ganó el equipo de Riazor, dirigido por Luis Suárez. El domingo será el 23º derbi de las rías en la categoría.