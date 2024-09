1-0 | Yeremay ilumina al Dépor

La primera victoria de la temporada para el Deportivo llegó con el sello de Yeremay. Suyo fue el gol que sirvió para derrotar al Racing de Ferrol en un partido en el que los blanquiazules fueron superiores, pero que solo lograrían inclinar a través del genio del canario.

Dos derrotas consecutivas en el arranque de la competición no derivaron en un volantazo en la propuesta del equipo, al que no se le puede negar que posee una identidad reconocible más allá de las lagunas que evidenció en las dos jornadas anteriores. Las áreas castigaron a un Deportivo más que aseado frente a Oviedo y Huesca, al que sin embargo le ha sobrado retórica y le ha faltado contundencia en una categoría que castiga precisamente las debilidades más básicas. Encajar a Mario Soriano no ha resultado tan sencillo como se podía prever y el equipo pagó en exceso la ausencia de jugador que ejerciera de referencia. Imanol Idiakez se propuso solucionarlo contra el Racing de Ferrol, pero lo hizo sin renunciar a ninguno de los otros jugadores de ataque.

Huérfano de lateral izquierdo por la lesión de Escudero y con Obrador todavía en proceso de aclimatación, el técnico encajó ahí a Mella en una decisión tan inesperada como imaginativa para colocar a Barbero en la punta del ataque. El canterano ya tuvo que dar un paso adelante en defensa durante la reciente Eurocopa sub 19 con la selección en la que se proclamó campeón. Eso lo aleja del área, pero también incrementa su recorrido si Pablo Martínez está atento y concentrado.

Los jugadores deportivistas celebran el gol de Yeremay. / Iago López

Empezó entonado el Deportivo, con la novedad también en la portería de Leite y Ximo Navarro de regreso al lateral derecho. El equipo se mostró más natural y combinó con cierta soltura en el primer tramo del partido cuando Mario Soriano se descolgó entre Villares y José Ángel para darle cierto sentido al inicio de las jugadas. Le sigue costando al Dépor manejarse en esas situaciones, pero dio un pasito adelante. La sensación era que había jugadores en más zonas del campo, sin estorbarse y buscando movilidad, pero aún así le costó llevar peligro al área del Racing de Ferrol.

Los bloques cerrados como el que alternó el exdeportivista Cristóbal Parralo se le siguen atragantando al conjunto de Idiakez. La llegada de Mario Soriano parecía que le podría dar una pizca más de juego entre líneas, pero todavía no ha el encaje necesario.

Esperaba el Racing, que apenas sufría salvo por alguna buena combinación entre Lucas y Soriano, a la espera de penalizar una pérdida o error deportivista. Protagonizó alguna especialmente peligrosa el equipo de Idiakez en el centro del campo en la primera mitad. Le cuesta al Dépor correr hacia atrás cuando la salida con José Ángel y Villares no es limpia, así que buscó apoyarse en las bandas.

Mella ganó la línea de fondo al filo de la media hora para conectar un centro que rozó Barbero y que desvió lo justo Jesús Ruiz con la punta de los dedos para evitar el primer tanto deportivista. Transitaba el equipo blanquiazul con solvencia por el partido al mismo tiempo que el Racing comenzaba a sentirse inferior y buscaba que el juego no tuviera continuidad. Lo probó Lucas con un remate de primeras desde la frontal que se marchó arriba antes de que llegara la más clara de la primera parte, en un alargue de siete minutos después de que Pablo Vázquez tuviera que ser atendido por un corte en la cabeza.

Yeremay, que por entonces ya se había convertido en la principal amenaza para el Racing, fabricó una jugada en la banda derecha tras dejar en el camino a un par de jugadores con camisetas verdes. El canario adivinó la llegada por el costado contrario de Mella, que remató solo en el área de cabeza aunque sin la fuerza ni la orientación suficiente.

Lucas protege el balón. / Iago López

Perdonó el Dépor, que no entraría del todo bien al partido tras el descanso. Adelantó líneas el Racing en busca de algo más de presencia en campo deportivista y lo conseguiría con llegadas y alguna acción a balón parado. Apareció al rescate Yeremay para estirar a su equipo y ordenarlo con el balón. Lo hizo con verticalidad y desparpajo, porque al conjunto de Idiakez le sigue faltando la figura de ese jugador capaz de poner la pausa o el ritmo cuando sea necesario. Es un perfil que no tiene y que quizá necesite.

Sí tiene a Yeremay, que va camino de convertirse en el jugador franquicia de este Dépor. El gol lo fabricó con una de esas jugadas que ha ido perfeccionando desde la temporada pasada. Partió de la banda y se buscó acomodo por el centro en el balcón del área para ajustar el disparo al palo contrario.

Lo volvería a intentar poco después con una jugada calcada en la que el remate se marcharía por muy poco. El Dépor, sin embargo, gestionó de aquella manera la ventaja. Las pérdidas de balón en zonas relativamente poco peligrosas siguen causando muchos problemas a los blanquiazules porque el equipo tiende a partirse. Una de Soriano derivó en un mano a mano de Jáuregui con Leite que salvaría el portero deportivista.

Patinó el equipo de Idiakez en la búsqueda de ampliar la ventaja, cuando al Racing no le quedó más remedio que arriesgar una pizca. Lucas lo intentaría con un lanzamiento de falta escorado que desvió con apuros Jesús Ruiz y Bouldini tendría tiempo para mostrar las condiciones por las que el club decidió pagar un traspaso para incorporarlo como refuerzo para la delantera. Peleó alguna acción, pero se le notó la falta de adaptación para poner la sentencia en una jugada en el área.

Primera victoria y sensación de crecimiento para un Dépor al que le falta afinar, pero que coge aire para construir sin que aparezcan las alarmas a las primeras de cambio.