Idiakez: “Es la competición más igualada, te dan siete ataques al corazón”

Imanol Idiakez se mostró satisfecho con el 1-0 al Racing que permite a los blanquiazules lograr su primer triunfo en liga. Una de esas victorias que sirven para respirar hondo después de un inicio en el que los coruñeses todavía no habían logrado ningún punto: “Sabemos que se habla de urgencias pronto. Si te pones con 0 de 9, la semana es jodida. Ganamos. El equipo había hecho dos partidos buenos, seguramente había estado por encima del Oviedo y cerquita de ganar al Huesca. Evidentemente, vivimos de los puntos. No podemos evitar venir de donde venimos y estamos debutando. Bastante interesante es sacar estos puntos y mirar la semana con otros ojos”. El entrenador blanquiazul cree que será bueno para el ánimo en una liga muy equiparada: “Segunda es la competición más igualada del fútbol europeo, hay rachas para todo el mundo. Te dan siete ataques al corazón. Es una competición muy igualada. Sumar siempre es recomendable”.

En cuanto al encuentro, Idiakez explicó que fue “un partido muy igualado”, pero a diferencia de otros choqyes, el equipo tuvo el acierto que faltó jornadas atrás: “Mejoramos que acertamos una y no concedimos ninguna. Fue el partido menos brillante y ganamos, esto tiene el fútbol”. No obstante, reconoce que, tras el tanto de la victoria, el equipo dio un paso atrás que debe evitar: “Quisimos guardar, me hubiese gustado querer jugar más, pero entiendo que a los jugadores, después de las dos primeras jornadas, les costase más”.

Idiakez también habló de David Mella, quien fue la sorpresa del encuentro desde el perfil izquierdo. “Creo que hizo un muy buen partido de lateral, demostrando sobre todo lo que es, un gran competidor que va a poner los límites muy lejos”, explicó, a lo que añadió que desde que, a principio de semana, le propuso esa posibilidad y el de Espasande “no dudó”. “Su evolución va a depender de cómo vaya su carrera. Condiciones tiene para destacar en cualquier posición. El año pasado solo podía jugar de extremo izquierdo, a los tres meses era el mejor extremo derecho de la liga y hoy debutó de lateral”.

El entrenador blanquiazul también habló del extremo canario, figura del encuentro con el gol del triunfo: “Estoy contento por Yeremay. Le cambiamos de perfil, él no está tan cómodo ahí, hizo un gran trabajo y me alegro con él. Hablamos de David y de Yere, son dos de nuestras perlas, estoy encantado por ambos”.

Preguntado por el balón parado, reconoce la dificultad ante un equipo que tiene “un potencial terrible arriba”, pero cree que el equipo “defendió bien” las acciones que en otros encuentros castigaron al equipo. También habló del mercado de fichajes, ya cerrado tras varias incorporaciones y salidas de última hora: “Al final esto del mercado, creo que no le gusta a ningún entrenador de la liga. Nos condiciona muchísimo para todo. Tenemos jugadores que van llegando y no se pueden poner porque hay que ganar partidos. Bouldini hizo un buen trabajo, vimos o que nos puede dar, tenemos con Barbero dos nueves referencias de buen nivel. Cristian es un jugador muy experimentado, con muy buenos números en Segunda División y nos va a dar recursos. Igual que Gauto, más joven, más de jugar por fuera”.