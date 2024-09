Mella desbloquea el rompecabezas

Después de un agosto en búsqueda de la fórmula perfecta, intentando encajar todas las piezas para completar un puzzle que parecía imposible, Idiakez dio con la tecla ganadora. Un once en el que, por primera vez, encajaron todos sus atacantes. Sin sacrificados, aunque sí con una variante: Mella arrancó desde el lateral izquierdo, zona en la que el técnico donostiarra le probó en el Teresa Herrera. El santiagués puede con todo. Y aunque tendrá que pulir ciertos conceptos para repetir en esa zona, se destapó como una buena alternativa ante bloques hundidos y rivales que llegan a Riazor a esperar más que a querer llevar la iniciativa.

Con balón, en ocasiones el Dépor formó en un 3-5-2 en el que Ximo se unía a los centrales y vigilaba el retorno defensivo. José Ángel, pendiente de las ayudas a Dorrío, fue fundamental. En ataque, Mella y Yeremay aportaban profundidad y Soriano aprovechaba el espacio que quedaba libre para influir en el sector zurdo, aunque el de Alcalá no estuvo nada fino. A los locales les costó generar peligro. Tuvieron la posesión, dominaron el espacio, pero se atascaron en los metros finales. No supo castigar el área rival. Ahí, Barbero, apagado ayer, no pudo imponerse ante dos sólidos Naldo y Puric.

Para algo están los dos pequeños diablos criados en Abegondo. Yeremay regresó a la banda derecha, como ya había hecho antes en categoría juvenil, cuando apenas empezaba a hacer ruido. Desde ahí brilló en el mano a mano y dejó detalles de su talento. El gol llegó cuando recibió la pelota en la izquierda, donde mejor rinde, donde más cómodo está.

Idiakez necesitará tiempo para perfeccionar la idea. No siempre podrá juntar a todos sus atacantes y habrá encuentros que exijan otro contexto. Pero después de dos derrotas, el vasco sonríe, saca pecho y oxígeno. Funcionó el plan. Hoy completó el rompecabezas.