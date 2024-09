El Dépor, sobre la reforma de Riazor: 'Son muchas cosas las que ahora mismo no sabemos'

El director general del Deportivo, Massimo Benassi, analizó la situación en la que se encuentran las relaciones con el Ayuntamiento después de la reunión mantenida entre los dos organismos sobre el proyecto de reforma de Riazor de cara al próximo Mundial 2030 que tendrá una de sus sedes en la ciudad. El club, inicialmente, se había desmarcado del proyecto, pero recientemente ambas partes acercaron posturas en una reunión que debería ser la primera de otras muchas. "No hay ningún problema. Se ha establecido un grupo de trabajo. Hace unos días nos remitieron el proyecto y lo que hay que priorizar son los intereses de la ciudad y del club. Queda por analizar la viabilidad económica y deportiva", afirmó Benassi.

Hasta aquí la rueda de prensa de Massimo benassi y Fernando Soriano

Benassi: "No hay plazos de las obras de Riazor ni de desarrollo del proyecto"

Benassi: "Si es un tema del sistema de los tornos que esperamos solucionar cuanto antes. En Málaga están teniendo los mismos problemas. Imagino que cuando hay clubes con esta masa social tan importante, al final el sistema no está tan preparado como debería"

Benassi: "No creo que la prensa tenga nada que decir en poner o quitar a un entrenador, pero si podéis ayudar a generar un ambiente para mirar al futuro. Tenemos que mirar partido a partido y podéis ayudar a mirar al desarrollo"

Benassi: "Las relaciones con Valerón son magníficas. Ni en un sentido ni en el otro. Él tiene su situación en Las Palmas y depende de su situación familiar".

La parte de la financiación, sin embargo, es la que despierta más dudas dentro del proyecto. Un porcentaje del coste de las obras para llevar el aforo por encima de los 48.000 espectadores, compartido entre Xunta, Diputación y Ayuntamiento, debería asumirlo una sociedad mercantil con fondos privados. Benassi indicó que no tiene conocimiento de ello y lanzó una advertencia sobre las capacidades financieras del club. "No hemos hablado de la financiación. Quiero dejar claro que el club, como Deportivo, tiene los medios que tiene. Estamos asumiendo una inversión importante en Abegondo y hay otros matices que son complicados. Es difícil meterse en varias cosas a la vez", avisó.

Benassi tampoco desveló si el Deportivo estaría dispuesto a involucrarse en esa financiación. "No queremos comprometer la viabilidad y sostenibilidad del club. No conocemos el porcentaje, no conocemos cómo podríamos utilizar el estadio. Son muchas cosas que ahora mismo no sabemos", añadió.

Una parte del futuro del estadio depende del acuerdo de financiación que posee LaLiga con el fondo de inversión CVC y que le reportarían al club 30 millones de euros. El Deportivo todavía no ha firmado, ni ha empleado esas cantidades ni para la configuración de la plantilla ni para la inversión en infraestructuras, aunque la intención es hacerlo. "La idea es firmar con CVC. Queremos entender matices como los tornos, que son importantes, miramos el bien del club por encima de otra cosa y mejorar la experiencia de los aficionados. Entra en el Plan Impulso y queremos asegurarnos de que se pueda mejorar. No es un papel, firmamos y ya está. Hay bastante detalle dentro del Plan Impulso que queremos desarrollar dentro de nuestro plan estratégico", razonó Benassi.

A falta de los detalles finales y de que sean publicados, el director general también adelantó que el porcentaje en el accionariado que posee Abanca después de las diferentes refinanciaciones acometidas durante los últimos meses asciende al 99%.