Soriano tiene "confianza" en la renovación de Mella: "Esperemos llegar a un acuerdo"

David Mella, Lucas Pérez, Juan Gauto, Cristian Herrera, el centro de la zaga... Fernando Soriano analizó uno por uno todos los nombres propios de un mercado de fichajes marcado por un final abrupto con tres llegadas y la salida de Rubén López. "El objetivo es entrenar hoy y jugar el domingo con garantías. Soñar se hace cuando estás dormido. Despierto hay que ser realistas y ser consecuentes. Estamos muy contentos con la plantilla. Tenemos suficientes recursos para afrontar cualquier partido para ir a ganar", remarcó el director de fútbol sobre el objetivo del club esta temporada.

El verano comenzó coin el interés del Brighton en David Mella y termina camino de una renovación que avanza a paso lento. "Con David soy muy claro. Continúa en el Dépor porque él ha querido, había un club que pagaba la cláusula y David no aceptó, no quería salir de aquí. Me gusta decirlo para que no quede duda de su fidelidad y deseo de continuar con el Deportivo. Llevamos un proceso de varios meses en los que está involucrada la dirección general. Cuando se atascan las renovaciones tanto tienen que pasar a un órgano mayor para conocer la situación de estos jugadores y en eso estamos. Confianza. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Empezamos en octubre y estamos en septiembre y no hay acuerdo. Está involucrada la dirección general para conocer la situación".

Mella comparte agencia con Pablo García, quien también tiene pendiente una futura firma para convertirse en futbolista profesional. Apenas tiene 16 años, pero es una de las grandes apuestas de la cantera: "Parecido. Son de la misma agencia. No es que si no se hace una no se hace otra. Son situaciones paralelas".

Otra de las renovaciones que trataron tanto el director general como el director deportivo es la de Lucas Pérez, quien tiene un contrato "indefinido" en el club y será él quien decida su continuidad en un futuro cercano y también lejano. "Tiene un contrato que es básciamente indefinido. Siempre que el club esté en el fútbol profesional su contrato se renueva tras partidos. estará aquí siempre que él quiera. Es un jugador fundamental", explicó Massimo Benassi.

La salida de Rubén López

Fernando Soriano explicó con sumo detalle cómo se produjo la salida de Rubén López. Todo empezó con el interés del Barcelona "el 26 de agosto" y un 'no' categórico del club. Pero poco a poco desembocó en su salida en forma de cesión con la que el cuadro coruñés espera que su canterano continúe su formación: "Tuvimos varias conversaciones y el jeuves después del entrenamiento le dimos la última opción. Ahí es cuando él cree que lo mejor para él y con nuestro consentimiento puede ver que es positiva y empieza la negociación. Ahí el club sí se hace fuerte. Nos aseguramos muy bien que Rubén tiene que ir a jugar. No es un caprichoso de ninguna parte, el objetivo es que vuelva más fuerte. Se busca eso. Que el nivel del jugador aumente. El club, eso sí, se asegura que el jugador vaya a crecer, y no de relleno o nada más. Se asegura una opción de compra que creemos muy beneficiosa para el club, además unas penalizaciones si no juega, incluso con la opción de repesca en navidad si los minutos no fueran los idóneos. Y esa es la mentalidad". A lo que añade que ambas partes buscan lo mismo y el sueño del chico "es jugar en el Deportivo":

"Tanto Rubén como el club busca el crecimiento deportivo y profesional del jugador. Su sueño es jugar en el Deportivo, eso fue la primera consgina que nos dio" Fernando Soriano

Bouldini, Chacón y el resto del mercado

Fernando Soriano analizó el resto de situaciones de última hora que cerraron la plantilla blanquiazul. Sobre Luis Chacón, quien llegó en julio y se fue un mes más tarde, remarca que era un plan que al jugador se le explicó desde el principio: "Ha sido una situación muy clara desde el primer momento. LLegaba a una zona que por perfil coincidía bastante y desde el primer momento se le comentó que venía a hacer pretemporada y se valoraría la salida".

También analizó la situación de la zaga, zona en la que finalmente no se realizó ninguna incorporación: "Se decidió la renovación por la gran temporada y el nivel bastante elevado que dieron. Todos quedamos contentos. Hubo momentos que valoró, pero eso tendría que dar salida a algún jugador".

Al final, además de Mohamed Bouldini, que llegó traspaso del Levante, acabaron aterrizando en A Coruña Juan Gauto y Cristian Herrera: "Herrera, dentro de los jugadores que tenemos de ataque, sobre todo por fuera, veíamos que nos podía faltar un jugador que partiendo de ahí tuviera más gol y presencia en área. Gauto, Mella, Yere... son extremos y podía faltar es ejugador que tuviese gol partiendo desde ahí y también que tuviese experiencia. Suma polivalencia y creímos conveniente reforzar ahí la parcela".