Berto Cayarga: “El Dépor es el Dépor, o estás unido o te vas a la mierda”

Tras apenas un par de días como irundarra, Berto Cayarga saltó al campo en el minuto 74 y se estrenó con la camiseta del Real Unión. Diez más tarde, anotó un gol que vale tres puntos, una remontada y una liberación para un jugador que busca en el Stadium Gal volver a sentir confianza en sí mismo. Después de un año “de aprendizaje” en A Coruña, el avilesino se despide con cariño del vestuario en busca de encontrar su fútbol y la continuidad perdida.

¿Qué tal está? Ha sido entrar y besar el santo.

Muy bien. Joe, no podía haber pedido más, la verdad.

¿Ha sido liberador?

Sí, sí, además llevaba un año sin meter gol y siempre está bien para la confianza de uno, romper la barrera y quitar la sequía.

Vaya despedida tuvo del club. ¿Cómo fue?

Yo no me lo esperaba para nada. Suso [Méndez, el utillero] me entretuvo un rato para preparar el pasillo y demás. Les agradezco el día a día todo el tiempo que estuve, fue un placer, nos despedimos de la mejor manera posible y espero que les vaya muy bien en el futuro.

¿Fue emocionante?

Sí, intenté hablar pero ya dije que era un embarque. Lo intenté pero no pude.

¿Qué ha pasado en el último año para ser todo tan emotivo?

Yo creo que éramos todos por igual. Se creó un grupo humano muy sano que fue la base del éxito. Yo, como los que no jugábamos, hemos dado ejemplo de cómo actuar. No solo yo, todos los compañeros. Pasa que yo soy un poco tocapelotas y ando por ahí un poco haciendo tonterías. Será por eso, pero tanto yo como el resto con menos minutos hemos estado todos igual. Me llevo muy bien con muchas compañeros con los que juego a la Play e hicimos más que compañeros de equipo.

La Play siempre ayuda a acortar distancias, eh.

Sí, ahora estaba jugando con Ximo y me lo dejaste a la mitad (ríe).

¿Cómo definiría su etapa en el Dépor?

Sobre todo ha sido una etapa de aprendizaje. En el fútbol a veces no se dan las cosas, pero hay que intentar seguir luchando. Yo me llevo un recuerdo positivo. No pienso en si jugué mucho o no. Me voy con el ascenso, que fue una experiencia increíble, y me quedo con lo positivo. Negativo te digo que no he tenido los minutos que deseaba, pero me voy con un recuerdo súper bonito de A Coruña.

¿Qué le faltó para poder jugar más la pasada temporada?

Todo un poco. Yo también venía de un año muy complicado en Polonia, que estaba sin confianza, llegué y no pude demostrar mi 100%. Desde el primer día estuve cómodo pero no supe mostrar lo que tenía como jugador cuando el míster me dio la oportunidad. Al final con los grandes jugadores que teníamos, o estaba al 100% o no iba a poder tener minutos.

Se ha decantado por el Real Unión. ¿Por qué?

Sobre todo, que es un club que desde que sabía que podía salir me estuvo esperando. Tengo conocidos aquí y me hablaron muy bien del club y de la gente. Es un club en el que puedo intentar jugar lo máximo posible para coger confianza. Quiero volver a ser yo mismo y jugar bastantes minutos.

Antes destacaba la piña del vestuario. ¿Dentro cómo ha sido? ¿Algo más que un vestuario? ¿Había vivido antes algo parecido?

Yo he estado en vestuarios muy, muy buenos. En Santander, en Cartagena... hice muchos amigos que sigo en contacto con ellos. Pero este año fue especial porque el Dépor es el Dépor, o estás unido o te vas a la mierda. Dentro del vestuario lo pasamos muy mal en la primera vuelta. Hablo de ir a entrenar con caras tristes, no ver la solución, no saber qué pasaba. Al final teníamos buenos jugadores y entrenábamos bien, pero no conseguíamos resultados. Eso nos hizo unirnos a todos para lograr el ascenso.

¿Qué cambió ahí dentro?

Obviamente el míster corrigió un par de conceptos tácticos que los supimos llevar a cabo y fue clave. Pero no sabría qué decirte. La primera vuelta no tuvimos la suerte de anotar y nos creó dudas en los primeros partidos. Hubo un momento que dijimos: ‘tenemos que ir a luchar como si tenemos que correr más que ellos’. La categoría es muy igualada y teníamos que tener humildad, esa fue una de las claves.

Le ha tocado competir por un hueco con Yeremay y Mella. ¿Cómo los ve de cara al futuro?

Lo que ves ahora, Yeremay viene de marcar gol. Pude ver los 20 primeros minutos en el vestuario como pude, luego me dijeron que estuvo muy bien. Mella qué te voy a contar. Son dos jugadores con un futuro increíble, espero que en el Dépor y en Primera División. Lo tienen todo para llegar. Aparte son muy buenas personas, tienen humildad, lo tienen todo para triunfar.

Antes hablaba de Imanol. ¿Cómo ha sido su relación?

Ha sido buena. Siempre me dijo las cosas a la cara. Se valora que un entrenador sea sincero. Hay entrenadores con los que no conectas, o yo no le daba confianza. Pero esto es el fútbol. Como persona solo tengo palabras buenas hacia él. Es lo que hablé en una charla con él, a veces en el fútbol se dan cosas así, no hay feeling, pero no hay nada que reprocharle. Esta pretemporada sabía que no iba a continuar y me trató como uno más. Así que agradecerle a él, a Mario (Gibanel) y al cuerpo técnico porque el trato ha sido espectacular.

¿Qué se lleva de Riazor y su afición?

Es una afición que si le das ellos te lo agradecen. Debí jugar dos partidos de titular en Riazor. No tuve una gran experiencia ante el Cornellà, pero en Copa cada acción que te esforzabas ellos te daban. Es una afición que si le das, te lleva en volandas y te hace ganar partidos.

¿Le queda alguna espinita?

No, quizá haber tenido más oportunidades y tener 100% de confianza. Pero no, conseguí todo lo que me propuse.