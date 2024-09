Cristian Herrera, “verticalidad” para el Dépor: Es muy difícil de defender"

Cristian Herrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1991) fue la guinda del mercado para el Deportivo, el jugador con el que redondear el ataque del equipo. Futbolista contrastado en Segunda División, donde destacó en las filas del Lugo y el Ibiza con cifras goleadoras de mérito, llega después de un año sin apenas protagonismo en la Unión Deportiva Las Palmas y tras un verano en el que ha trabajado en solitario una vez finalizado su contrato con los canarios el 30 de junio.

“Siempre ha sido un jugador que no ha tenido lesiones, se cuida muchísimo y es muy profesional. En ese sentido no hay ninguna duda”, subraya el exdeportivista Carlos Pita, que coincidió con él en Lugo durante las cuatro temporadas que el delantero canario militó en el conjunto lucense”. Este último año en Las Palmas no le va a afectar en nada. Él sabía que en Primera División podía tener menos minutos que en Segunda, en donde era un jugador importante en la categoría. Puede aportar desde el primer día porque físicamente va a estar bien, ha estado entrenando en verano y no le va a costar coger el ritmo”, pronostica Pita sobre la adaptación de un jugador que llega para cubrir un perfil que la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano entendía que la plantilla no poseía.

“Dentro de los jugadores que tenemos de ataque, sobre todo por fuera, veíamos que nos podía faltar un jugador que partiendo de ahí tuviera más gol y presencia en área. Gauto, Mella o Yeremay son extremos y podía faltar ese jugador que tuviese gol partiendo desde ahí y también que tuviese experiencia. Suma polivalencia y creímos conveniente reforzar ahí la parcela”, reflexionó Soriano en su comparecencia del lunes acompañado del director general deportivista, Massimo Benassi, para analizar el mercado.

Herrera se hace un nombre en la Segunda División en las filas del Lugo después de dos cursos en Girona, con el que incluso consiguió el ascenso a Primera en 2017. En el club catalán, sin embargo, no tenía hueco y encontró acomodo en el conjunto albivermello, donde se convertiría en su referencia ofensiva desde su primera temporada, en la que anotó siete goles en liga.

“Él venía ya con un estatus del Girona, porque venía de ascender, como ese jugador que nos podía dar ese salto de calidad en la parcela ofensiva. Todos los años siempre nos aportó diez , once o doce goles. Fue muy regular en ese sentido y muy importante para nosotros”, recuerda Carlos Pita.

Sus números mejorarían en su segunda (10 tantos) y tercera temporadas (12) gracias a su capacidad para adaptarse a toda la parcela ofensiva.

“Con nosotros jugó en todas las posiciones del ataque. Jugó como referencia el primer año sobre todo y después principalmente caído a banda derecha por su capacidad para meterse por dentro y también como segundo punta, que para mí puede que sea su posición más natural”, describe el exdeportivista Pita.

El Lugo aprovecharía su versatilidad para firmar permanencias meritorias en Segunda. Precisamente esa capacidad de adaptación es la que más ha valorado el Deportivo para incorporarlo con el mercado ya cerrado. “Es un jugador versátil porque se adapta a todas las posiciones de ataque. Su característica principal es la verticalidad. Jugando por la izquierda, por la derecha o por detrás del punta, por lo que destaca es por su capacidad para llegar al área”, insiste Carlos Pita.

El exfabrilista subraya además que el canario podría aprovecharse también de las capacidades de sus compañeros para explotar su desmarque y recuperar las cifras goleadoras que mostró en Lugo y después en el Ibiza. “Es un jugador que para jugadores como Lucas, que juega entre líneas, se gira y busca ese último pase, tiene un desmarque muy bueno. Es un futbolista que mide muy bien el momento de llegada, en centros laterales también llega muy bien al área. Quizá esa sea su mayor virtud, su capacidad para desmarcarse. Es muy difícil de defender porque está todo el rato picando al espacio”, apunta Pita sobre su excompañero.

Recién incorporado a los entrenamientos el lunes pasado, Herrera se centra ahora en adaptarse a un club y una ciudad que conoce de sobre después de su etapa de cuatro años en Lugo. Carlos Pita reconoce que el canario está “ilusionado” después de una charla con él y sobre todo concienciado también del reto que tiene por delante este curso en el conjunto deportivista.

“Él conoce perfectamente cómo funciona el Dépor, ya me ha comentado que es una ciudad que le gusta mucho, ya venía bastante cuando estaba en Lugo, y sabe la exigencia que hay. En nuestra etapa allí nos enfrentamos al Dépor también, lo vivió y en ese sentido no va a ser nada nuevo para él”, argumenta Pita.