El Deportivo vuelve al trabajo con la puerta abierta para los jugadores con menos minutos

Sonrisas, reencuentros y algún que otro «feliz año nuevo» en el regreso al trabajo del Deportivo ayer por la tarde en Abegondo. La plantilla se concentró al completo en la ciudad deportiva para volver a ponerse el traje de faena tras una semana y media de vacaciones. De momento, con los mismos jugadores en la plantilla que terminaron 2024, aunque arrancando un enero en el que habrá algún retoque de cara a la segunda parte de la liga. Fernando Soriano se prepara para un mes que habitualmente es largo tanto para dar entrada como para dejar marchar. Y con deberes para el director de fútbol maño en ambas áreas.

El cuadro coruñés se marca, de entrada, dos objetivos de cara al mercado, aunque ambos tienen hueco, ya que el club guardó dos fichas libres en la primera plantilla aprovechando la situación de Charlie Patiño y Rafa Obrador, con dorsal del segundo equipo. El objetivo está claro: un ariete y un centrocampista para completar una plantilla larga en la que es presumible que haya salidas. El elenco a disposición de Gilsanz es largo y hay overbooking.

El libro de posibles despedidas no es corto, aunque cada capítulo tiene un interrogante distinto. De momento, Mohamed Bouldini, Hugo Rama, Davo, Charlie Patiño o incluso Juan Gauto y Eric Puerto tienen su futuro en el aire. El ariete marroquí se quedaría sin hueco con la llegada de un delantero que compita con Iván Barbero, asentado en la titularidad. Además, según explica Le Site Info, el atacante cuenta con el interés del Wydad de Casablanca. No obstante, el ex del Levante llegó traspasado y firmó un contrato de cuatro años que el club buscará compensar para no ver afectado su límite salarial. El jugador tampoco parece estar muy por la labor de irse, tal y como aountó en dicho medio: «Respeto el contrato con mi club (el Dépor) y tengo la intención de continuar la aventura en España. Ni siquiera estoy pensando en volver a la selección nacional. Estoy decidido a ayudar a mi equipo a conseguir buenos resultados”.

No es el único nombre en una lista en la que varios de los jugadores con menos minutos podrían buscar destino. El club se reunirá con ellos y no presionará a los futbolistas para salir, aunque el reparto de minutos deja claro con quién han contado más a lo largo del campeonato. Entre los jugadores con menos participación se encuentra Davo (apenas 83 minutos). Cuenta con mercado, aunque de momento no se plantea una salida a una categoría menor. Por debajo en cuanto a participación se encuentran Hugo Rama (70 minutos en cuatro partidos) y Charlie Patiño (64 en tres duelos). La llegada de un centrocampista extra cortaría cualquier opción de participar en lo que queda de temporada.

Está, además, el caso de Juan Gauto, quien aunque solo ha sumado 114 minutos, poco a poco ha ido entrando en los planes de Óscar Gilsanz. En su caso, llegó cedido este verano y se ha postulado como una opción interesante desde el banquillo. Apenas ha tenido continuidad, en contra del interés de su club de procedencia, el Basilea, que está atento a su situación.

Eric Puerto llegó hace justo un año tras la salida de Ian Mackay y, de momento, es el único jugador de la primera plantilla sin minutos en Segunda División. Relegado a un tercer plano, el club no buscará su salida, aunque el jugador, ante la falta de minutos, podría pensarse si probar suerte con una cesión que le permita jugar y tener la continuidad que hasta el momento en A Coruña no ha tenido. Su salida se ve condicionada por la necesidad de encontrar un recambio como tercer portero. Alberto Sánchez, en el Fabril, es una alternativa, al tener con menos de 25 años.

Enero será un mes largo y con actividad para un Dépor que necesita retoques y cuenta ya con una plantilla extensa.

Mfulu charla con Petxarroman; delante, Davo en carrera. | LCO

Barcia se une al grupo y Pablo Vázquez se queda al margen

El canterano entra en la última fase de su recuperación tras una lesión en el recto anterior y ayer por la mañana se incorporó al grupo en el primer día de trabajo en la ciudad deportiva. Barcia completó con sus compañeros la primera parte de la sesión y siguió a continuación con su plan de readaptación con Nando Rodríguez y Alejandro Canosa.

Gilsanz contó con todo el grupo, a excepción de Pablo Vázquez, quien se quedó en la caseta en una sesión que arrancó a las 17.00 horas sobre el césped de Abegondo. El zaguero estuvo «con trabajo personalizado», según indicó el club.

Aarón Sánchez completó el elenco de trabajo para compensar la ausencia del defensor diestro. El Dépor se entrenará en la ciudad deportiva los próximos tres días de manera consecutiva, siempre a las 11.00 de la mañana. El domingo será una cita especial con la afición en un día de puertas abiertas en Abegondo para disfrutar con la hinchada.