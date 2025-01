Así fichará el Deportivo en enero: un pivote, un delantero y pendiente de las salidas

La llegada de 2025 y del mes de enero le abre de par en par al Deportivo el mercado de fichajes, un periodo de pases en el que se reduce la oferta y también las posibilidades de acierto, pero al que tendrá que volver a recurrir el club coruñés al no haber cuajado algunas de las apuestas del verano. Las deficiencias son claras y se encuentran en el pasillo de seguridad del equipo. La búsqueda en este mes se centra en las llegadas de un pivote y de un delantero que sirva de enlace en el juego de defensa-ataque, en el caso del primero, y que traduzca en goles todo el torrente ofensivo blanquiazul, si se atiende a la segunda de las necesidades. Ya en verano el club coqueteó con la llegada de un central y acabó desechando la idea. Ahora en enero también lo ha valorado, pero a día de hoy no es una prioridad en el rastreo.

Estos son los planes del Deportivo en este mercado de invierno de 2025, a la espera de lo que dicte el próximo mes de competición y de bajas inesperadas que se produzcan en las próximas semanas. El primer equipo masculino cuenta ahora mismo con 23 fichas ocupadas, aunque dispone de los refuerzos de supuestos fabrilistas, como Rafa Obrador o Charlie Patiño, que en realidad no lo son. Hay dos plazas libres, con lo que de entrada no precisaría de dar bajas para cubrir esas dos necesidades que considera ineludibles. Aun así, a los jugadores con menos opciones se les explicará su situación y si se encuentra receptividad, se les buscará o facilitará una salida. Fernando Soriano ha verbalizado en más de una ocasión que no le gustan las plantillas largas que puedan hacer de tapón con la cantera.

‘Box to box’

La necesidad más acuciante es la llegada de un box to box, un mediocentro llegador, que sea capaz de abarcar mucho campo, que le ayude al equipo en esas transiciones vertiginosas que tanto le gustan y que le eche una mano también en esa salida de balón que a veces se le atasca. Diego Villares se ajusta en cierta medida a ese perfil, no al 100%. La gran apuesta en verano fue Charlie Patiño, pero no ha cuajado. Mario Soriano ha sido la opción de emergencia en una especie de reconversión, aunque es cierto que no ha conseguido ofrecer lo que necesita el equipo. Mfulu y José Ángel están en las antípodas de ese tipo de jugador que busca la Dirección de Fútbol y la readaptación veraniega de Hugo Rama no ha tenido continuidad en otoño. Por unas razones u otras, el Dépor no tiene o no ha podido disfrutar de ese jugador en la primera vuelta y lo buscará en el mercado que acaba de abrir en este mes de enero.

La otra gran necesidad está en la punta de ataque. El gran objetivo del Dépor en el pasado mercado de fichajes de verano ya fue la llegada de un delantero que le permitiese dar un salto de calidad en Segunda. Fichó a Bouldini tras pagarle un traspaso al Levante, pero ni él ni Barbero (el que más ha jugado) ni Davo o Cristian Herrera, en menor medida, han logrado ser la referencia deseada. Salvo festivales de goles puntuales, al Dépor le ha costado hacer tantos con asiduidad. La llegada de un nueve es una de las prioridades en estas semanas.

Más de un deportivista o técnico vería con buenos ojos el aterrizaje de un central para hacer al equipo más fuerte en área propia, pero el Dépor no ve ese fichaje ahora mismo como una prioridad. Ni con la llegada de un central diestro quieren ponerle obstáculos a la progresión de Dani Barcia, ni siquiera de manera indirecta. Antes de la lesión el canterano se había hecho con la titularidad y estos días afinará su puesta a punto.

Tardío y con remanente

El Dépor dejó sin gastar en verano algo menos de un 20% de su límite salarial —pendiente también de CVC— sin gastar para ese tipo de contingencias y tiene remanente para afrontar las operaciones. El mercado del mes de enero es de gestación lenta y es probable que los fichajes no lleguen hasta la segunda quincena.